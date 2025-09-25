El mediocampista español anunció en redes sociales que se despedirá de las canchas tras los playoffs de la MLS.

El futbol internacional se despide de una de sus figuras más emblemáticas. Este jueves, el mediocampista español Sergio Busquets oficializó que pondrá fin a su carrera profesional al término de la temporada de la MLS, cerrando así casi dos décadas de trayectoria marcada por títulos y reconocimientos.

A través de un emotivo video en sus redes sociales, Busquets confirmó la noticia que ya adelantaban algunos medios internacionales.

" Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé… Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso y agradecido" , expresó el jugador de 37 años.

El Inter Miami, club al que se unió en 2023, también emitió un comunicado para anunciar que los playoffs de la MLS serán los últimos partidos de Busquets. La institución destacó su aporte en la conquista de la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024, además de su liderazgo en la consolidación del proyecto encabezado por Lionel Messi.

El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi



Read more about Busi’s final season with the club here: https://t.co/slFNlOolXu pic.twitter.com/uip3YUYE4N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2025

La mayor parte de su carrera la desarrolló con el FC Barcelona, donde debutó en 2008 y disputó más de 700 encuentros. Con el equipo blaugrana levantó 32 títulos, incluidos tres Champions League, nueve Ligas de España y siete Copas del Rey, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas defensivos de su generación.

Con la Selección de España alcanzó la gloria en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012, además de participar en cuatro Copas del Mundo y ser capitán en su último torneo, Qatar 2022.

En total, Busquets cierra su carrera con 36 títulos oficiales, un legado que lo coloca entre los jugadores más laureados en la historia del futbol.