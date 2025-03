En las próximas horas se podría confirmar la llegada de Efraín Juárez al banco de los Pumas.

Hasta el llanto llegó Efraín Juárez tras prácticamente cerrar el contrato para dirigir a los Pumas.

"Salieron lágrimas porque siempre regresar a tu casa es lo mejor, había tenido opciones de regresar al futbol mexicano en las semanas previas y decliné porque los objetivos eran otros", dijo a Claro Sports en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Juárez disfrutaba un periodo vacacional en Barcelona en cuanto se dio la negociación con los Pumas, que apenas el martes cesaron a Gustavo Lema.

Efraín es un técnico con fuerte temperamento, que gusta del buen futbol, como lo demostró en su reciente etapa con Atlético Nacional, en Colombia, al que le dio dos títulos.

Como jugador fue campeón con los Pumas en el Clausura 2009, en aquella final contra Pachuca.