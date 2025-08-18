El periodista italiano Fabrizio Romano adelantó que el mexicano podría oficializar su llegada al futbol turco en las próximas horas.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez podría convertirse oficialmente en jugador del Fenerbahçe de Turquía este martes 19 de agosto, según reveló el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano a través de sus redes sociales.

El rumor sobre la salida del capitán de la Selección Mexicana del West Ham llevaba semanas circulando, pero en las últimas horas tomó fuerza ante el inminente cierre de un acuerdo con el club turco, dirigido por el portugués José Mourinho.

Romano publicó a las 7:01 de la tarde, hora de Sonora, que "Edson Álvarez puede convertirse en nuevo jugador del Fenerbahçe hoy mismo", lo que confirma que las negociaciones entre ambas partes están prácticamente resueltas.

El traspaso se daría en calidad de cesión con opción a compra, una operación en la que también habría mostrado interés Mourinho, quien pidió expresamente al mediocampista mexicano para reforzar su plantel.

'El Machín' llegó al West Ham en 2023 y firmó contrato hasta 2028. En su paso por la Premier League ha disputado 73 partidos, en los que registró dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos expulsiones. Su actual valor de mercado ronda los 25 millones de euros.

La posible llegada de Álvarez a Turquía se da a un año de que asuma la capitanía de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

De confirmarse, el mediocampista se convertirá en una de las incorporaciones estelares del Fenerbahçe para la temporada, bajo la dirección de Mourinho, y dejaría atrás su etapa en la liga inglesa tras apenas un par de temporadas tras haber llegado desde Países Bajos con el Ajax.