Roberto Hernández quiere darle la primera estrella a Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, SON.- “Vengo con toda la ilusión de hacer campeón a este club”, aseveró el profesor Roberto Hernández tras ser presentado como el nuevo director técnico de los Cimarrones de Sonora para la temporada 2022-2023.

El estratega mexicano de 54 años llega a tierras sonorenses con un contrato de dos años en donde buscará dar ese último paso para que el equipo de casa conquiste su primer campeonato de la Liga Expansión MX.

“Ojalá podamos ponerle una estrella a este escudo y que seamos los primeros en aparecer ahí. Me gusta la idea, me compromete. No me da miedo decirlo. De repente los entrenadores les damos mucha vuelta a los compromisos y a los retos y muchas veces decimos que venimos a trabajar y yo también vengo a trabajar, pero también me comprometo a buscar incansablemente el título para este club”