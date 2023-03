Rafa Puente no soporta críticas a su hijo y llama "estúpida" a reportera

La reportera Adriana Maldonado hacia su reporte en ESPN para hablar de la presentación de Antonio Mohamed como técnico de Pumas, equipo al cual dejó en crisis Rafael Puente del Río, comentario que no agradó a su padre presente en la mesa.

Obtener solo once puntos de 36 posibles como técnico de Pumas no es motivo suficiente para que Rafael Puente del Río sea criticado por el periodismo deportivo, al menos así parece ser para su padre, Rafael Puente Suarez, quien al escuchar el comentario critico de la reportera Adriana Maldonado hacia el exentrenador universitario, no dudó en llamarla "estúpida".

Durante la emisión del programa "Futbol Picante", la reportera Adriana Maldonado se encontraba dando un reporte en vivo desde la presentación de Antonio Mohamed como nuevo entrenador auriazul, cuando hizo un comentario crítico sobre el desempeño del equipo de Puente del Río.

Al escuchar esto, Puente Suarez no pudo contener su enojo y llamó "estúpida" a la reportera en plena transmisión en vivo.

En pleno aire, Rafael Puente le dice "toda estúpida" e "hija de su" a Adriana Maldonado, quien hace referencia a la mala gestión de Rafael Puente del Río. Hasta Álvaro Morales reacciona.



La intolerancia a la crítica y falta de respeto a toda luz.pic.twitter.com/uD0E6FFY70 — Pau Grajeda ? (@paugraje) March 27, 2023

El momento fue capturado en video y rápidamente compartido en redes sociales, donde los usuarios criticaron la actitud del excomentarista de TV Azteca. Muchos cuestionaron su comportamiento hacia la reportera, que estaba haciendo su trabajo, y expresaron su descontento con la forma en que se manejó la situación.

El incidente ha generado una gran polémica en las redes sociales, con muchas personas criticando la falta de profesionalismo de Rafael Puente y la falta de respeto hacia la reportera. Mientras tanto, otros se han solidarizado con Adriana Maldonado y han condenado el comportamiento de Puente Suarez.

Hasta el momento, Rafael Puente no ha emitido una disculpa pública por su comportamiento, lo que ha aumentado aún más la indignación de los internautas.

A continuación todo el segmento de "Futbol Picante":