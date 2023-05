El histórico Hugo Rodallega también sufre racismo: "ya cansa"

Mientras en Europa se sigue hablando del lamentable racismo que sufrió el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., en la Copa Sudamericana el colombiano Hugo Rodallega también denunció vivir racismo en el encuentro de Independiente de Santa Fe y Gimnasia.

El delantero colombiano Hugo Rodallega denunció que recibió insultos racistas durante el partido que su equipo, Independiente Santa Fe, disputó ayer como visitante contra el Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Copa Sudamericana.

El exjugador de los Rayados sostuvo que le llamaron "mono" durante el encuentro que Santa Fe perdió ante el cuadro argentino por el Grupo G del torneo sudamericano.

"No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza", se quejó en la entrevista post-partido.

"No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero el tema del racismo, ya cansa, ya cansa. Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza".

LAMENTABLE: OTRO EPISODIO DE RACISMO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Tras el partido de CONMEBOL #Sudamericana en Argentina, Hugo Rodallega denunció actos racistas en el Bosque de Gimnasia.



"QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO... ES UNA FALTA DE RESPETO"



"EN BOGOTÁ LOS TRATAMOS BIEN"

Grave crisis de racismo en el futbol mundial

La denuncia de Rodallega llega en medio de un clima dominado a nivel mundial por los reclamos que hizo el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., después de haber recibido insultos del mismo corte racista en su último partido ante el Valencia, en LaLiga.

A raíz de ello, LaLiga decidió vetar por cinco partidos una grada entera del Estadio Mestalla, desde donde se lanzaron los insultos hacia el brasileño, además de imponer una multa de 45 mil euros al club.

"Que la gente empiece a meterse con el tema de la raza en vez de rabia da tristeza, a mí me da tristeza", continuó Rodallega.

"No me duele que hayamos perdido, porque se puede perder de último minuto, allá en Bogotá también lo habíamos ganado de último minuto, ellos se van ahora con la fortuna de ganarlo de último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos, les respetamos, hoy no nos respetaron a nosotros. Eso me deja triste".

Gimnasia La Plata repudia racismo contra Rodallega

El club argentino Gimnasia y Esgrima repudió las agresiones racistas que denunció haber recibido el colombiano Hugo Rodallega durante el partido de su equipo, Independiente Santa Fe, en La Plata por la Copa Sudamericana e inició una investigación, anunció un directivo este miércoles.

"Nosotros como institución repudiamos cualquier acto puntual e individual que haya ocurrido contra el jugador", declaró este miércoles el vicepresidente de Gimnasia, Juan Pablo Arrien, al indicar que se iniciaron acciones para identificar a las personas que profirieron los insultos.