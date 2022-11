Árbitros mexicanos que participarán en el Mundial Qatar 2022

El árbitro mexicano César Arturo Ramos debutará el martes 22 de noviembre en su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022.

La tripleta nacional, encabezada por el silbante central César Arturo Ramos y los árbitros asistentes Alberto Morín y Miguel Hernández, recibió su primera designación par la justa mundialista.

El primer partido que dirigirá César Arturo Ramos en Qatar 2022 será el Dinamarca vs. Túnez, correspondiente a la fase inicial del Grupo D.

El encuentro con representación mexicana de los árbitros mundialistas se jugará en el Estadio Ciudad de la Educación, a las 7:00 horas, del centro de México.





Experiencia mundialista

Tanto César Arturo Ramos como Miguel Hernández asistieron juntos a la Copa del Mundo Rusia 2018, donde dirigieron los encuentros entre Brasil vs. Suiza, Polonia vs. Colombia y Uruguay vs. Portugal, éste último de Octavos de Final.

De manera individual, César Ramos estuvo presente en la Semifinal de la Copa del Mundo Rusia 2018 al ser el cuarto árbitro del Francia vs. Bélgica.

Mientras que, para Alberto Morín también será su segunda participación mundialista tras acudir a Sudáfrica 2010 y volver en Qatar 2022.