¿Raúl Jiménez no estará en Qatar? Manda mensaje en conferencia

El delantero mexicano Raúl Jiménez ha pasado por varias lesiones en el proceso de Gerardo Martino. La última una en un aductor que lo tiene sin jugar con su equipo el Wolverhampton y ahora en la Fecha FIFA con México.

Y más allá de que Martino lo sigue teniendo pese a todo, como su potencial nueve titular, Jiménez no se confía y trabaja duro en su rehabilitación, pues está mentalizado en que llegará a Qatar para el Mundial 2022.

"Ha sido un proceso de lesiones, varios jugadores importantes que no hemos tenido la continuidad que hubiéramos querido, son diferentes factores que al final hay que trabajar con eso y hay que saberlo llevar y salir adelante ante cualquier adversidad", dijo Jiménez en Los Ángeles, en donde está concentrado con el Tricolor previo a los juegos ante Perú y Colombia.

"Yo estoy lastimado ahorita, no podré estar en los partidos, pero estoy haciendo lo mejor para poder regresar lo antes posible allá en mi equipo y poder llegar a tope aquí con la Selección para el Mundial y bueno yo creo que los jugadores que estamos ahora en la Selección y los que vienen de alguna lesión pensarán lo mismo que yo".

- Raúl Jiménez ha jugado dos Mundiales (2014 y 2018)

- El delantero del Wolverhampton jugó 9 partidos de la Eliminatoria y marcó 3 goles.

- En la actual temporada de la Premier League suma 211 minutos en 3 juegos; no ha anotado.

Enfocado en su recuperación

A sus 31 años Jiménez, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, estaba destinado a que este pudiera ser quizá su mejor Copa del Mundo.

Desde la fractura de cráneo que sufrió el 29 de noviembre de 2020 tras un choque con David Luiz en un juego ante el Arsenal, el ex delantero del América ha batallado para retomar su nivel, pues estuvo inactivo casi 8 meses.

"Es lo más importante ahorita para mi (ir al Mundial), sé que tengo que estar bien en mi equipo, pero también sé que se viene un Mundial y es algo muy importante que no me quiero perder, entonces hacer lo que me toca, eso sí me toca jugar allá con mi equipo, si estoy bien, nunca me vas a ver que haga menos, que me cuide, o sea que me cuide en el aspecto que no pelee una pelota al cien por ciento, que no vaya con todo, porque pues no me gusta", aseguró.

"Así como me lastimé en la pretemporada es algo que no se quiere, pero pues fue en una jugada tal vez intrascendente en el medio campo que tal vez no tenía razón de ser, fui con todo, es una pelota que fui a buscar, que me gusta pelear cada balón a muerte, pero es así como pasa. Prefiero lastimarme así a que me estoy cuidando y llegue una lesión peor".