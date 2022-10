Edson Álvarez revela motivos del frustrado pase al Chelsea

Edson Álvarez por fin habló de su frustrada negociación con el Chelsea, esa que fue la novela del verano luego de que el Ajax se negara a venderlo.

"Se había dado un seguimiento, por supuesto, y no nos imaginábamos que en los últimos días se iba a dar esa puja.



"Fue un escenario complicado, ya que Ajax realmente lo atamos de manos, no podían hacer nada, no tenían a un jugador en mi posición", comentó a ESPN.

Álvarez incluso faltó a un entrenamiento para presionar al cuadro neerlandés. La polémica se centró en que el Ajax a jugadores como el brasileño Anthony y el argentino Lisandro Martínez al Manchester United.

"Obviamente yo peleé hasta donde pude, no quise estirar la liga tanto porque sé la responsabilidad que tengo acá también en el club.

"Pero al final sabes que todo cambia, una mejor liga, una mejor vida para ti y tu familia, que al final es eso, hoy en día estoy aquí por el amor al futbol, pero también por mi familia, para que ellos estén bien, para poder tener a mis hijas y a mis padres bien", dijo.

Chelsea ofreció 50 millones de euros por Edson. Justo esta semana, una leyenda como Wesley Sneijder dijo que el mexicano es un futbolista del montón, porque siempre juega para atrás, y que no vale tal cantidad.

"Del otro lado, me motiva saber que equipos de esa talla están siguiendo mis partidos y actuaciones, me quedo con la espinita, pero no tengo duda de que tarde o temprano va a venir algo muy grande.

"Las posibilidades existen en invierno, verano, el otro año, siempre hay posibilidades", dijo Álvarez.