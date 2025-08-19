Lizbeth Ovalle, a un paso de concretar el fichaje más caro en la historia

Aldo Uribe

martes 19 ago. 2025 - 12:46 a. m.

La delantera mexicana de Tigres Femenil podría convertirse en la futbolista más cara de la historia tras la oferta de 2 millones de dólares del Orlando Pride.

Lizbeth 'La Maga' Ovalle, delantera de Tigres Femenil y figura de la Selección Mexicana, estaría cerca de convertirse en protagonista del traspaso más costoso en la historia del futbol femenil mundial.

De acuerdo con reportes de Fox Sports y Cancha, el Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL) presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares, más bonos, por la atacante de 25 años, cifra que superaría ampliamente el récord previo de 1.3 millones pagados este verano por el Arsenal al fichar a la canadiense Olivia Smith desde el Liverpool.

Ovalle, considerada una de las jugadoras más determinantes de la Liga MX Femenil, dejaría así a Tigres, el equipo más ganador de México, donde se consolidó como máxima goleadora histórica y referente ofensiva. Durante su paso con las Amazonas conquistó seis títulos de Liga (Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023) y dos Campeón de Campeonas.

La salida de Ovalle ocurre tras varios torneos en los que su nombre había sonado como posible refuerzo en Europa o Estados Unidos. De concretarse en las próximas horas, el movimiento marcaría un parteaguas no solo para Tigres y la Liga MX Femenil, sino también para el mercado internacional del futbol femenil.

Aldo Uribe

Aldo Uribe

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Siete años de experiencia como periodista de diferentes fuentes informativas. Desde 2022 escribiendo para el portal web de EXPRESO.

