Lizbeth Ovalle, a un paso de concretar el fichaje más caro en la historia
La delantera mexicana de Tigres Femenil podría convertirse en la futbolista más cara de la historia tras la oferta de 2 millones de dólares del Orlando Pride.
Lizbeth 'La Maga' Ovalle, delantera de Tigres Femenil y figura de la Selección Mexicana, estaría cerca de convertirse en protagonista del traspaso más costoso en la historia del futbol femenil mundial.
De acuerdo con reportes de Fox Sports y Cancha, el Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL) presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares, más bonos, por la atacante de 25 años, cifra que superaría ampliamente el récord previo de 1.3 millones pagados este verano por el Arsenal al fichar a la canadiense Olivia Smith desde el Liverpool.
Ovalle, considerada una de las jugadoras más determinantes de la Liga MX Femenil, dejaría así a Tigres, el equipo más ganador de México, donde se consolidó como máxima goleadora histórica y referente ofensiva. Durante su paso con las Amazonas conquistó seis títulos de Liga (Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023) y dos Campeón de Campeonas.
La salida de Ovalle ocurre tras varios torneos en los que su nombre había sonado como posible refuerzo en Europa o Estados Unidos. De concretarse en las próximas horas, el movimiento marcaría un parteaguas no solo para Tigres y la Liga MX Femenil, sino también para el mercado internacional del futbol femenil.