Con la compañía de su familia, su hermano y equipo de trabajo, el exjugador del Real Madrid y París Saint-Germain afirmó que desea mantener su legado ganador con el Monterrey.

Sergio Ramos fue presentado oficialmente ante los medios como jugador de Rayados, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por la directiva albiazul.

"Soy una persona que no se cansa de ganar. Ganar algo con el club es algo que tengo como reto, vengo a conquistar títulos nuevos" .

Ramos sabe de la hegemonía que América ha impuesto en la Liga MX como tricampeón y de los éxitos recientes de Tigres, rival de la ciudad, por lo que lanzó una advertencia para ambos clubes.

"Si la gente tiene duda, querré cambiar esa mentalidad dentro de la cancha, las estadísticas se rompen y es momento de que los trofeos cambien de vitrinas, la actitud no se negocia" .

Acerca de si tiene el deseo de portar el brazalete de capitán con la Pandilla, mencionó: "Nunca necesité de un brazalete para ser un líder, pero si así lo decide la directiva, lo tomo con orgullo" .

Señaló que Rayados le ofreció el equilibrio personal y profesional que buscaba, motivo por el cual se decidió a firmar un año con el Club de Futbol Monterrey, a pesar de tener ofertas de otras ligas del mundo

"Monterrey tiene ese equilibrio que vengo buscando, un equipo con ganas de trascender, un equipo con un Mundialito de Clubes, es un buen momento para hacerse notar y quería agradeceros el esfuerzo que hicieron" .

También afirmó que llega en un buen estado físico y futbolístico, por lo que no había considerado la opción del retiro.