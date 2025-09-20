El mediocampista ecuatoriano de 31 años jugó en León, Dorados y Leones Negros antes de continuar su carrera en Sudamérica.

El futbol mexicano recibió este viernes una noticia trágica: Jonathan González, mediocampista ecuatoriano de 31 años que militó en clubes como Leones Negros de la UdeG, León y Dorados de Sinaloa, fue asesinado en su país natal.

González llegó a México en 2014 para reforzar a los Leones Negros, donde incluso fue convocado a la Selección de Ecuador en ese mismo año. Tras el descenso de la UdeG, continuó en la Liga MX con León, donde compartió vestidor con jugadores como Mauro Boselli y Carlos 'Gullit' Peña. Posteriormente defendió la camiseta de Dorados de Sinaloa antes de continuar su carrera en Sudamérica.

Además de su paso por México, el mediocampista jugó para Independiente del Valle —equipo con el que disputó la final de la Copa Libertadores 2016—, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa y, más recientemente, el club 22 de Julio en la Serie B ecuatoriana.

De acuerdo con los primeros reportes, González fue atacado a balazos dentro de una vivienda en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, donde también murió otra persona. Su asesinato se enmarca en la creciente ola de violencia que atraviesa ese país y que este mismo mes ya había cobrado la vida de dos futbolistas más en la ciudad de Manta.

Clubes como Independiente del Valle, Barcelona SC y Leones Negros de la UdeG expresaron sus condolencias y lamentaron la pérdida del jugador, recordando su paso por las canchas y su aporte al futbol.