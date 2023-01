Ex One Direction asiste a partido de Cimarrones de Sonora

No es un secreto que este cantante británico es aficionado al futbol, y en su visita a Los Cabos se dio tiempo de acudir al encuentro de Los Cabos United ante Cimarrones de Sonora.

Existen momentos inimaginados donde puedes encontrarte a tu artista favorito, y eso es lo que experimentaron el pasado sábado los aficionados de Los Cabos United y Cimarrones de Sonora, pues en el encuetro que disputaron tuvieron la visita del cantante británico Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, quien en sus vacaciones por Cabo San Lucas, acudió a ver futbol de tercera división.

Mediante redes sociales, fan pages y cuentas dedicadas al cantante británico de 31 años han compartido fotos de algunos de los fans que tuvieron posibilidad de tomarse una foto con Louis en el estadio Don Koll, donde incluso staff del equipo sonorense posó junto él con un jersey, aunque no dejó de presumir su apoyo al equipo local.

La presencia de Louis Tomlinson en Los Cabos ya no extraña a muchos, pues fans lo han capturado en diferentes puntos de la ciudad en lo que parece ser ya un par de semanas por suelo mexicano vacacionando antes de emprender una gira artistica, por lo que se presume que el equipo de Los Cabos United lo invitó a disfrutar de su partido.

Para mala fortuna del interprete de "Walls", "Miss You" y "We Made It", Los Cabos United se llevó una goleada 4-1 por parte de Cimarrones de Sonora en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Liga Premier.