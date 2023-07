Descarta Johan Vásquez haber pensado en dejar al 'Tri' tras poca actividad

El defensor sonorense habló sobre su supuesto intento de abandonar a la Selección Mexicana tras el fracaso en la Nations League, además aseguró que con Jaime Lozano al frente, la confianza ha regresó a él gracias a la continuidad en Copa Oro.

El defensa sonorense, Johan Vásquez, respondió ante la polémica generada en su entorno dentro de la Selección Mexicana, asegurando que jamás señaló que quería abandonar al combinado tricolor para regresar con su club antes de tiempo.

"Yo nunca dije que quería abandonar al equipo, habían cosas que me picaban la cabeza, no había pasado un buen año en Europa. Hoy en día el 'profe' Jimmy me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad, hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera", confesó el defensor en la previa del duelo de Semifinales de Copa Oro ante Jamaica.

Luego del partido por el tercer lugar de Nations League ante Panamá, Vásquez insinuó que podría dejar la concentración ante los pocos minutos en el campo otorgados por el anterior estratega Diego Cocca, sin embargo, con la llegada de Jaime Lozano al banquillo nacional parece haber cambiado de postura.

Ahora, el central señaló que está disfrutando su etapa en la titularidad de México en esta Copa Oro, incluso más que en su participación en el pasado Mundial de Qatar, en el que tampoco fue considerado como titular por Gerardo Martino.

"En aquel momento yo me hacia fuera del Mundial pero sabia de la situación, cuando supe que iba al Mundial me dio un alegría porque era una meta. Sabemos que puedes jugar o no, yo sabia que no me iba a tocar jugar y yo fui con el rol de apoyar a mis compañeros. Hoy en día me esta tocando jugar y creo que lo he hecho bastante bien y lo importante es que todos estemos felices", dijo.

El futbolista del Genoa de Italia ha tenido buen rendimiento en el certamen e intentará seguir demostrando su nivel enfrentando a Jamaica y así conseguir el pase a la Final.

"Somos conscientes del ataque de Jamaica, contragolpean muy bien, son jugadores con experiencia, con jerarquía, en la que sí tienen una, la pueden mandar a guardar; yo como defensa tengo que estar atento", puntualizó.