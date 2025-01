Aguirre intentó renunciar al 'Tri' tras salida de 'La Bomba' Rodríguez

Javier Aguirre aseguró que también ofreció dar un paso al costado a Mikel Arriola e Ivar Sisniega, luego de la abrupta salida de Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó lo que se había especulado desde diciembre pasado: pensó en renunciar a su cargo tras la abrupta salida de Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Se lo dije a Juan Carlos: ‘Oye, yo me voy, no tengo problema, entiendo tus razones’. Él me dijo que no, bajo ninguna circunstancia" , declaró Aguirre en conferencia de prensa previa al partido contra el Inter de Porto Alegre.

La renuncia de Rodríguez, atribuida a diferencias con los socios de la FMF y la negativa de los clubes para aceptar un fondo de inversión propuesto, generó incertidumbre en los proyectos deportivos, incluido el de la Selección Nacional. Aguirre aseguró que también ofreció dar un paso al costado a Mikel Arriola e Ivar Sisniega, quienes lo convencieron de mantenerse en el cargo.

El impacto de la salida de Rodríguez

Aguirre lamentó que la propuesta del fondo de inversión no se concretara, pues considera que habría beneficiado al futbol mexicano.

"Me da tristeza porque era una decisión que podía ayudarnos a todos, pero entiendo que era un tema económico, no deportivo" , expresó.

Además, reconoció que las condiciones para la preparación de la Selección no han sido óptimas, señalando falta de claridad en los acuerdos con los clubes para la cesión de jugadores.

"Los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte jugadores" , explicó, refiriéndose a la falta de especificidad en los términos del apoyo.

El futuro

A pesar de los retos, Aguirre se mostró ilusionado con el equipo que está formando rumbo al Mundial de 2026.

"Es una Selección que me ilusiona mucho. A un año y cinco meses del Mundial, necesitamos escenarios de alta exigencia para acelerar los procesos" , aseguró.

El técnico también destacó que el proyecto deportivo, diseñado durante la gestión de Rodríguez, sigue sin cambios bajo el liderazgo de Duilio Davino e Ivar Sisniega.

"El plan no cambió ni una coma; seguimos con la misma ilusión y objetivos" , concluyó.

La Selección Mexicana tiene un calendario intenso para 2025, incluyendo partidos amistosos, el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, lo que representa una oportunidad crucial para consolidar el proyecto deportivo en medio de los desafíos administrativos.