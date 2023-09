Tri deja dudas tras empatar con Uzbekistán; Jaime Lozano reconoce fallas

Jaime Lozano reconoce que el problema que vive la Selección Mexicana es defensivo, donde la falta de coordinación provocó los goles uzbekos.

México sigue dejando dudas en su accionar tras empatar esta noche 3-3 en amistoso ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium.

Aunque apenas son dos encuentros de Jaime Lozano, el cuadro azteca no se encuentra en el campo, y este martes, a diferencia del partido contra Australia, no fue tan incisivo a la hora del ataque.

México inició el encuentro como en el anterior partido, dominando al rival, con control de balón e intentos de llegadas con Orbelín Pineda, César Huerta, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez, pero sin llegar a preocupar la meta de los asiáticos.

Sin embargo, Uzbekistán sorprendió al cuadro azteca cuando al 18 se fue al frente del marcador, producto de un cabezazo de Bobur Abdikholikov entre dos defensores mexicanos y que Memo Ochoa no alcanzó a atajar.

Pero México no dejó pasar mucho tiempo para el empate, el cual llegó al 21 con Raúl Jiménez que tomó un balón a un fallido disparo de Alvarado.

El control tricolor se hizo presente, igual que con Australia, pero sin claridad y efectividad al frente. Los mexicanos intentando lucirse en un partido en el que no se juega nada y que, por el contrario, salían a relucir sus carencias.

Pero Uzbekistán, sin mucho, se volvió a ir al frente del marcador con un tiro de media distancia de Azizbek Turgunboev, al 45, en el que la defensa mexicana estaba perdida en la marca.

Para la complementaria, México siguió con el control de juego, pero seguía careciendo de contundencia. Ni con la entrada de Jordy Cortizo, Uriel Antuna, Charly Rodríguez cambió la situación.

Fue hasta el minuto 80 cuando el Tri logró el empate a dos goles, cuando un error defensivo dejó el balón a Jiménez, que sólo bombeó el balón ante el portero uzbeko.

El tercer tanto fue circunstancial, pues luego de una jugada personal de Jiménez, la defensa rival intentó despejar, pero Antuna estiró el pie y el balón se fue al fondo de las redes.

Y minutos después una gran falla de Memo Ochoa provocó el tercer gol de Uzbekistán en un tiro libre de

Partido de preparación que dejó más dudas, particularmente en la defensa, donde la falta de coordinación provocó los goles uzbekos.

Lozano reconoce problemas en defensa

Jaime Lozano reconoce que el problema que vive la Selección Mexicana es defensivo, porque no es posible "que en Copa Oro recibimos dos goles y ahora llevamos cinco en contra" .

El concepto es claro: "Nos llegan poco y nos castigan mucho, quedamos mal parados en el segundo gol, tardamos mucho en las presiones. Nos levantamos dos veces y en el último gol, cuando lograste venir de atrás, nos faltó oficio para sacar la pelota, para no regalar un foul ahí ".

Extrañó que Edson Álvarez haya jugado casi todo el partido y Memo Ochoa los 90 minutos… Lozano reconoció que respetó demasiado la jerarquía de ambos futbolistas.

"A Edson lo queríamos ver jugar en su posición, ver lo que hace en el West Ham. No queríamos cambiar tantos jugadores, mantener la base" .

Y sobre Ochoa, dijo: "La decisión fue dejar a Memo, queríamos ganar, y para eso tener dentro a gente de jerarquía… Y después, creo que meter a otro portero hubiera servido" .

A esta Selección, parece que se le hace difícil ganar: "No es difícil ganar, pero las circunstancias no lo permitieron. Queríamos meter a Chiquete, pero con la urgencia en la ofensiva ya no lo permitió" .