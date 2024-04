"Me puso el puño": integrante de Monterrey revela pleito con Lionel Messi

El jugador aseguró que Messi y Gerardo Martino insultaron a los árbitros.

Monterrey e Inter Miami se enfrentaron hace unos días en el compromiso de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, un duelo que fue para el equipo mexicano (1-2) y que generó polémica al darse a conocer una confrontación entre ambas delegaciones al final del partido, una situación que confirmó el exjugador Nico Sánchez para FOX Sports.

El ahora auxiliar de Fernando Ortiz fue claro, y mediante un audio aseguró que Lionel Messi lo confrontó, pero no golpeó.

"Me quiso pelear Messi, no creo que me quisiera golpear pues me tenía a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara, creo buscaba más mi reacción que pegarme" .

Insultaron a los árbitros

En ese sentido, el exdefensor narró lo ocurrido en los vestidores, asegurando que Messi y Gerardo Martino insultaron fuertemente a los árbitros.

"Terminó el partido y bajamos al vestuario. Vi a Messi muy cerca y me acerqué para pedirle una foto. Al entrar los árbitros les dijo de todo y a su lado estaba Gerardo Martino, estaban desubicados los dos. Nosotros hacemos eso y nos echan" .

Por último, Sánchez mencionó que Lionel Messi lo insultó, pero eso no saldrá en vídeo del inmueble ya que dejará al atacante y su entrenador mal parados.

"El ambiente estaba pesado y Gerardo Martino lanzó una frase con gente de Concacaf. Messi me quería comer crudo, creo que no me insultó y nunca le respondí a nadie. Lo que hicieron es grave y seguro borraron los vídeos" .