Henry Martín revela las tres ocasiones que pudo llegar a Chivas

La actual figura del Club América y capitán platicó para Azteca Deportes las tres veces que Chivas pudo haberlo fichado, incluido la más conocida en 2022, cuando América pensaba en prescindir de él.

Durante una entrevista en la concentración de la Selección Mexicana, Henry Martín, delantero y capitán del América, compartió detalles sobre las tres veces en las que estuvo a punto de fichar con las Chivas de Guadalajara.

Martín comenzó narrando su primera oportunidad.

"La primera, estaba en Tijuana y previo a romperme la rodilla, ese día, mi representante se acerca y me dice 'ya está lo de Chivas', y me rompí la rodilla. Subiéndome al autobús para ir al juego con Tijuana me dijo eso y me rompí la rodilla en ese partido" , relató a Azteca Deportes.

La segunda ocasión surgió durante su traspaso al América en 2018.

"La segunda, cuando mi traspaso para América, estaba entre Chivas y América. Luego, yo conocía al 'Piojo', me habló, platicamos, terminé yendo a América" , expresó.

La última vez, después del Clausura 2022, fue la más sonada, como señaló Martín.

"Se me acerca Santiago (Baños, presidente deportivo) y me dice, 'mira, nosotros no queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho', porque yo estaba pasando un mal momento... me dice, 'queremos que vayas al Mundial y no queremos frenarte, aunque sea el archirrival estamos pensando en dejarte ir para que puedas seguir con tu carrera porque necesitas jugar si quieres ir al Mundial'" .

Te puede interesar Henry Martín pide tiempo para Jaime Lozano en el banquillo del 'Tri'

Martín explicó la negociación con Chivas en ese momento.

"Me habla Peláez y dice 'vente, ya estamos, aquí vas a jugar, si estás jugando vas a ir al Mundial, pero necesitamos que te bajes el sueldo', y le dije 'a ver, a mí me ha costado tener el contrato que tengo ahora, le he batallado muchísimo para llegar a este lugar y aparte no es que me esté yendo de un equipo menor a un equipo mayor, ¿cómo me pides que me baje el sueldo? No me lo voy a bajar'" .

Ante la pregunta sobre futuras ofertas de Chivas, Martín fue claro: "No, no creo" .

Henry Martín en Chivas es de los mayores What If del Fútbol Mexicano. pic.twitter.com/rc7GN0P4W2 — (Cowell’s Version) (@Angulismo) March 20, 2024