Leo Fernández revela las tres claves del Toluca

El trabajo, la unión del grupo y el hambre de triunfo es lo que tiene a los Diablos Rojos en la Final del Apertura 2022, aseguró el volante Leonardo Fernández.

El jugador uruguayo dijo que Toluca no se intimida ante Pachuca, su rival en la serie por el título, pues ya dejaron en el camino a Santos y América, equipos también clasificaron entre los primeros cuatro lugares.



"Es cierto que estábamos mentalizados para enfrentarnos al que sea, tuvimos la suerte de pasar a América y a Santos, que eran rivales sumamente complicados, que llegaron en los primeros cuatro, entonces haberlos superado es una alegría para nosotros y el equipo hoy en día está más familiarizado que nunca, esa es la palabra .

"Yo con salir campeón soy feliz. El tema de haber sacado a América no fue fácil, pero no me considero un 'matagigantes' sino un equipo trabajador, que tiene mucha hambre, muchas ganas de ganar, que sueña mucho", comentó el jugador uruguayo.

Fernández aceptó que ante los Tuzos dieron uno de sus peores partidos de la Fase Regular, que terminó con victoria del equipo hidalguense por 4-1, aunque ahora, dijo, las circunstancias son distintas y aquel duelo no puede ser un parámetro.

"Fue un partido de los peores que tuvimos, sí, pero no por eso nos vamos a enloquecer ni nada por el estilo, es otro momento en el que estamos, es otro momento en el que está Pachuca y es una Final.

"El tema del partido que tuvimos en Liga, gran parte fue por nosotros, un tema nuestro", dijo.