¿Dónde puedes ver la final de Qatar 2022?

Dos fuertes equipos se darán a duelo por el campeonato ¿Quién ganará?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra muy cerca de llegar a su final y para ese momento tendrá un espectacular duelo por el campeonato entre Argentina y Francia.

El enfrentamiento realizado en el Estadio Lusail, verá a dos de las máximas figuras del mundo luchar por el título, Kylian Mbappé contra Lionel Messi.

La escuadra sudamericana llegará al enfrentamiento tras vencer a Croacia, en un partido en el que el exjugador del FC Barcelona brilló y fue pieza importante en su logro.

Por otra parte, Francia llegó al partido final después de vencer a Marruecos, en un compromiso en el que mostró su contundencia.

¿Cuándo y dónde ver la final de la copa del mundo de qatar 2022?

Fecha: Domingo 18 de diciembre.

Horario: 08:00 horas (tiempo del Pacífico)

Canales: Azteca 7, Blue To Go, Canal 5, TUDN, Sky Sports y ViX.

Estadio: Lusail