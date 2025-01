Efraín Juárez arremete contra Atlético Nacional

El entrenador mexicano acusó falta de honestidad en la directiva del club colombiano.

Efraín Juárez, aseguró que a pesar de haber llegado a un arreglo con el Atlético Nacional para armar de manera conjunta al equipo de cara a los compromisos de 2025, les faltó honestidad, porque en los últimos fichajes nunca le avisaron.

"Solo me decían llega este, pero no consultaban, era informado cuando estaba firmado. Yo no tenía objeción porque los que llegaron son grandes jugadores, pero sí puedo decir que estaba extrañado, porque no es la forma de trabajar, y lo expresé, nos sentamos, platicamos y llegamos a un acuerdo, ellos entendían que a lo mejor no eran las formas, nos dimos la mano, nos abrazamos y quedamos que no iba a suceder", expuso.

"Pero el martes (día de su renuncia) sucedió una cosa que no iba a pasar (la llegada de Matheus Uribe). Fue algo impactante en el sentido de que no es que no estuviera de acuerdo por la calidad del jugador, sino porque en esa posición teníamos cinco volantes que eran Campuzano, Guzmán, Zapata, Kilyan y Elkin Rivero, yo no concibo eso porque es falta de comunicación, pero también falta de honestidad porque lo hablamos platicado".

En entrevista con ESPN, el técnico mexicano dijo que sacrificó sus vacaciones y desde el 23 de diciembre, se dedicó a planear el trabajo para 2025, y le dejo en claro a la directiva que buscaba formar parte de esas decisiones, y al final ellos siguieron sin tomarlo en cuenta.

"No salí de vacaciones porque había que pelear por el título y la Libertadores. Sacrifico mis vacaciones en el entendido de lo que se tenía que trabajar, porque yo lo he visto así en el New York City, en el Brujas o el Standard de Lieja, sentarnos todas las partes involucradas para ver qué creen que podemos tratar para potencializar este grupo", subrayó.