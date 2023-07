Mexicanos no podrán ver por TV abierta el debut de Messi ante Cruz Azul

A pesar de que TV Azteca había anunciado la transmisión del juego Inter de Miami vs Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup, el efecto Messi habría cambiado la situación y este juego no será por TV abierta.

Una vez más, las plataformas de streaming dejarán sin posibilidad de disfrutar un partido en televisión abierta a los aficionados al futbol, ahora gracias Apple TV+ y su MLS Season Pass que no cedió ante las televisoras para transmitir el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami.

El astro argentino podrá ver sus primeros minutos ante Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup, juego que había generado expectativa en el público mexicano a pesar del malestar que ha provocado la invención de este torneo en conjunto entre MLS y Liga MX.

TV Azteca había sido la más entusiasta de las televisoras en llevar este juego a la televisión de señal abierta para México, incluso habían anunciado en su canal la transmisión de dicho encuentro a disputarse este viernes 21 de julio, pero a dos días del encuentro, la situación ha cambiado.

Te puede interesar Así será la primera Leagues Cup con 47 equipos de la MLS y Liga MX

El director del diario deportivo Récord, Carlos Ponce de León, publicó en sus redes sociales que esta situación habría cambiado, luego de que Apple TV+, plataforma que cuenta con los derechos de la Leagues Cup, exigió que el posible debut de Leo vaya exclusivamente por su streaming.

Es por esto que que la televisora del Ajusco tuvo que recular y este miércoles anunció en sus redes sociales los juegos de esta competencia que sí llevarán por su señal a todas las televisiones de México, los cuales para nada llaman la atención a comparación del Inter de Miami vs Cruz Azul.



Leagues Cup,



Aunque Televisa y TVAzteca habían anunciado que pasarían el Miami-Cruz Azul en abierta, AppleTV mete freno y exige que el juego pase sólo por su señal.



Autorizados en abierta: Austin-Mazatlán, Vancouver-León, Santos-Houston, Montreal-Pumas@record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) July 19, 2023

¿Qué juegos de la Leagues Cup van por TV abierta?

Austin FC vs Mazatlán, León vs Vancouver Whitecaps y Montreal vs Pumas son la parrilla de juegos anunciados por TV Azteca para este fin de semana, mismos que podrán verse viernes y sábado en la señal de Azteca 7.

En cambio por Televisa, a través de TUDN, no tienen juego alguno anunciado para sus canales de televisión abierta, pues aunque cuentan con los derechos de transmisión, esta será exclusivamente para Estados Unidos mediante Univisión.

¡TENEMOS LA LEAGUES CUP EN FUT AZTECA!



Checa los partidos que tendremos este #ViernesBotanero y Sábado en la Leagues Cup



Austin vs Mazatlán | 6:30 pm

León vs Vancuver | 8:30 pm

Montreal vs Pumas | 5:30 pm



? Todo lo podrás seguir por las pantallas de Azteca 7 pic.twitter.com/xi1uEPEFzh — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 19, 2023

¿Cómo obtener gratis el MLS Season Pass para ver el Inter de Miami vs Cruz Azul?

Para fortuna de los aficionados mexicanos, la Liga MX pone a disposición de los aficionados un código para obtener un mes gratis del MLS Season Pass, con el cual se podrá disfrutar de toda la competencia interligas de norteamérica, y solo se requiere contar con una cuenta de Apple ID.

Después del mes de prueba, Apple TV+ ofrece este servicio por un costo de $149 pesos por el mes, mientras que en caso de querer disfrutar toda la temporada de la MLS, incluidos los partidos de Lionel Messi, el costo es de $499 por año.

¡Toda la @LeaguesCup!



Obtén un mes de prueba gratis para acceder al MLS Season Pass.



Entra al enlace https://t.co/A0l2nRqUMj y genera tu código. #LigaBBVAMX ?? #LeaguesCupRegalo pic.twitter.com/nFcummOwrM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 28, 2023