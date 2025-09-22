El delantero del PSG se alzó con el Balón de Oro 2025 en la gala de France Football en París tras una temporada en la que su club ganó Champions, liga y copa.

El futbolista francés Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, fue reconocido este lunes 22 de septiembre de 2025 con el Balón de Oro de la revista France Football, en una ceremonia realizada en el Théâtre du Châtelet de París.

El atacante, apodado 'El Mosquito', conquistó el primer galardón de su carrera tras superar en las votaciones al español Lamine Yamal, joven figura del FC Barcelona.

Dembélé firmó una campaña histórica en la temporada 2024-2025 con el PSG, donde levantó la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia, además de registrar 35 goles y 14 asistencias en 53 partidos.

Durante la premiación, el jugador no contuvo las lágrimas y compartió el momento con su madre en el escenario, consolidándose como el sexto futbolista francés en la historia que gana este trofeo, junto con Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Beaucoup de joie, de fierté et d’émotion. Un rêve devenu réalité. Merci à tous ceux qui m’ont toujours soutenu tout au long de ce parcours. #ballondor pic.twitter.com/dLTgZXqa6d — Ousmane Dembélé (@dembouz) September 23, 2025

Balón de Oro Femenino 2025

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí revalidó su dominio mundial y conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, después de los obtenidos en 2023 y 2024. La mediocampista del FC Barcelona superó a su compatriota Mariona Caldentey (Arsenal) y a la inglesa Alessia Russo (Arsenal).

Con este logro, Bonmatí se convirtió en la máxima ganadora histórica del Balón de Oro femenino, superando los dos títulos de Alexia Putellas.

Otros ganadores de la gala 2025

Trofeo Kopa (mejor jugador joven): Lamine Yamal (Barcelona), por segundo año consecutivo.

Lamine Yamal (Barcelona), por segundo año consecutivo. Trofeo Kopa Femenil: Vicky López (Barcelona).

Vicky López (Barcelona). Trofeo Lev Yashin (mejor portero): Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Hannah Hampton (Chelsea).

Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Hannah Hampton (Chelsea). Trofeo Gerd Müller (delantero del año): Viktor Gyökeres (Arsenal) y Ewa Pajor (Barcelona).

Viktor Gyökeres (Arsenal) y Ewa Pajor (Barcelona). Mejor entrenador varonil: Luis Enrique (PSG).

Luis Enrique (PSG). Mejor entrenadora femenil: Sarina Wiegman (Inglaterra).

Sarina Wiegman (Inglaterra). Equipo del año masculino: Paris Saint-Germain .

. Equipo del año femenino: Arsenal.

Clasificación final del Balón de Oro Masculino 2025 (Top 10)

Ousmane Dembélé (Francia, PSG) Lamine Yamal (España, FC Barcelona) Vitinha (Portugal, PSG) Mohamed Salah (Egipto, Liverpool) Raphinha (Brasil, Barcelona) Achraf Hakimi (Marruecos, PSG) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea) Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/Manchester City) Nuno Mendes (Portugal, PSG)

Clasificación final del Balón de Oro Femenino 2025 (Top 10)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona) Mariona Caldentey (España, Arsenal) Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal) Alexia Putellas (España, Barcelona) Chloe Kelly (Inglaterra, Arsenal) Patri Guijarro (España, Barcelona) Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal) Ewa Pajor (Polonia, Barcelona) Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea) Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

La edición 2025 del Balón de Oro confirmó el dominio del Paris Saint-Germain en la categoría masculina y del FC Barcelona en la femenina, consolidando a Dembélé y Bonmatí como los grandes nombres del fútbol mundial en la temporada 2024-2025.