El periodista deportivo subió un video a sus redes sociales denunciado lo ocurrido tras el juego de Chivas y América del pasado miércoles.

David Faitelson, periodista de TUDN, no la pasó nada bien al término del Clásico Nacional entre Chivas y América en el estadio Akron.

Después de estar en el palco de prensa, el comentarista bajó a la cancha custodiado por varios elementos de seguridad; sin embargo, su camino fue entre aficionados de ambos equipos, que ya salían del inmueble.

Ayer, de inmediato se viralizó una imagen de Faitelson siendo golpeado por un vaso de cerveza que le arrojó un fanático. Tras este incidente el periodista fue apoyado por la mayoría de fans que lo tenían rodeado para pedirle una foto.

Faitelson recibió hasta una prenda de un seguidor americanista para que se limpiara el líquido, pero este jueves, el ex de TV Azteca denunció algo más grave en su turbulento camino: una agresión sexual.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el periodista dio más detalles sobre lo ocurrido la noche del miércoles, donde reveló que una persona lo agredió en sus zonas íntimas.

"No se le puede decir de otra forma, fue una agresión sexual. Una persona metió toda su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba, yo di un salto hacia adelante y casi me caigo" , acusó el también ex de ESPN.

"Es un tema que a mí me apena mucho que suceda. Espero que esto no vuelva a suceder" , agregó el polémico periodista.

Sobre lo ocurrido anoche en el Estadio Estadio de Chivas tras el Clásico de la Concacaf… pic.twitter.com/4hczGzER5K — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 7, 2025

Espera respuesta de las Chivas

David Faitelson también acusó que el Guadalajara no se ha manifestado al respecto, luego de lo sucedido ayer, en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Son más allá de las siete de la noche del jueves y sigo esperando una llamada de las Chivas del Guadalajara, los organizadores del partido para preguntarme qué fue lo que sucedió y para responderles directamente" , dijo

"Fue uno de los momentos más desagradables en toda mi carrera como periodista. Un tema terrible. Yo espero que se tomen cartas en el asunto" , concluyó.