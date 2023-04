Real Madrid golea y humilla al Barcelona

Pese a que los culés llegaron con la ventaja 1-0 conseguida en el Santiago Bernabéu, un nefasto segundo tiempo los llevó directo al abismo ante su archirrival, que aprovechó perfectamente sus chances para terminar aplastándolos.

El Real Madrid humilló 4-0 al Barcelona en el Camp Nou y le arrebató el pase a la Final de la Copa del Rey.

Pese a que los culés llegaron con la ventaja 1-0 conseguida en el Santiago Bernabéu, un nefasto segundo tiempo los llevó directo al abismo ante su archirrival, que aprovechó perfectamente sus chances para terminar aplastándolos.

Apenas empezando el duelo, una mano cometida por David Alaba en una barrida en el área no fue considerada como penal ni por el silbante ni en la revisión rápida del VAR.

Después vino un duelo de alternativas en la posesión de la pelota, que pasó más tiempo en los pies de los jugadores catalanes, pero sin llegadas claras ni de ellos ni de los blancos.

Neutralizan a Raphinha

El duelo que más chispas sacó fue el de Raphinha contra Camavinga en el costado derecho del ataque culé, con triunfo para el zaguero blanco, que no dejó al brasileño generar chances peligrosas.

Cuando parecía que el duelo se iría 0-0 al descanso, el Barcelona tuvo una chance clarísima que detuvo Courtois, generándose de inmediato una contra que terminó en la red local tras un tiro de Vinícius que Koundé desvió, pero no lo suficiente para evitar el tanto que igualó la eliminatoria, al 45' +3'.

Aún golpeado por el primer tanto, el Barcelona se vio 2-0 abajo apenas al 49', cuando Benzema anotó su primero de la noche, quedando solo y mandando a guardar un pase de Modric por el centro.

Los locales trataron de contestar, pero fueron muy tibios y al 57' el juego tomó rumbo definitivo cuando Kessie bajó a Vinicius en el área y Benzema no falló desde los 11 pasos para el 3-0.

Hat-trick de Benzema

En lugar de responder, el Barcelona estuvo más cerca de recibir el cuarto en dos chances claras de Rodrygo y Benzema, aunque el galo encontraría el hat-trick al 80' al coronar una contra llevada por Vinicius, que le puso números escandalosos a la goleada.

El cierre del juego estuvo plagado de faltas y choques que multiplicaron la aparición de cartones amarillos para jugadores de ambos equipos.

La Final de la Copa del Rey entre Osasuna y Real Madrid se disputará el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, que será por cuarta temporada seguida escenario del duelo por el título copero.

Ve Ancelotti un partido completoCarlo Ancelotti reconoció que su equipo hizo un gran partido, aunque sufrieron un poco en la segunda parte.

"Ha sido un partido completo. Cuando haces un partido completo, ganas 4-0 así. Hemos superado el momento de sufrimiento del equipo en primera parte, teníamos dificultades a la salida, pero el primer gol cambia la dinámica", dijo Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.

"Hemos encontrado más espacios en la segunda parte y hemos podido hacer daño", añadió el técnico del Real Madrid.

Elogian labor de Benzema

Ancelotti tuvo palabras de elogio para Karim Benzema, autor de un triplete, tras marcar otros tres goles el fin de semana pasado contra el Valladolid en la Liga.

"El trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha encontrado una condición óptima y con la calidad que tiene, marca la diferencia. Sigue siendo uno de los mejores jugadores, no delanteros, jugadores del mundo en este momento".

El técnico merengue afirmó sentirse contento porque el equipo ha recuperado su forma en un momento clave de la temporada.

"Estoy contento que la caldera haya vuelto a temperatura. Es el momento más importante de la temporada y cuando estamos a temperatura, estamos bien", dijo Ancelotti que retiró a Vinicius para evitar que pudiera ver una segunda amarilla.

"Ha habido algunos contactos, un poco de nervios, era un partido importante, lo he quitado, porque no tenia sentido tenerlo en el campo, tenía una amarilla... He preferido evitar riesgos", dijo Ancelotti.

Federico Valverde también se mostró convencido de que lograron aprovechar las oportunidades que generaron.

"Lo importante era ganar, luego la diferencia es otra satisfacción, pero lo importante era venir a ganar", dijo Valverde tras el encuentro.

"Sabíamos que era muy complicado cuando tienes una desventaja de un gol contra el Barcelona, es difícil, pero creo que en la segunda parte jugamos muy bien y supimos aprovechar las oportunidades", aseguró el uruguayo.

"En la segunda parte hemos encontrado muchos espacios y hemos concretado los goles", añadió el centrocampista merengue, quien aseguró que ahora toca "enfrentar al Osasuna como se merece, va a ser una bonita final".

En tanto, el defensa Sergi Roberto lamentó la derrota y aseguró que el gol al final de la primera parte nos ha matado.

"Su gol al final de la primera parte nos ha matado, no nos merecíamos ese gol", dijo Sergi Roberto.

"Creo que en la primera parte hemos sido superiores, hemos creado más oportunidades, no hemos metido, y ese gol moralmente nos ha tocado", explicó.

"Y en la segunda parte nos han marcado el segundo y no hemos podido hacer nuestro juego", dijo el mediocampista, insistiendo que en la primera parte ellos fueron superiores.

"No ha podido ser. Ahora tenemos una distancia de puntos considerable, no nos va a afectar, hay que seguir e ir a por la Liga", concluyó.