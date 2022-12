Este es el estado de salud de Pelé

Las hijas de Pelé desmintieron que su padre se encuentre en cuidados paliativos luego de que la quimioterapia contra el cáncer de colon que padece no esté funcionando.

De igual forma, las parientes del tricampeón mundial de 82 años aclararon que si está internado desde el martes pasado es para tratar una infección pulmonar consecuencia del Covid-19.



"No me gusta decir que el tratamiento contra el cáncer no está funcionando. Ya lo hizo, está funcionando. Solo él está aquí, respirando, ya está funcionando muy bien", dijo Flávia Nascimento a la cadena brasileña TV Globo.

"Él no tuvo la remisión total del cáncer de colon. Es muy injusto decir que está terminal, en tratamiento paliativo. No es eso, créanos".

El diario brasileño Folha de Sao Paulo publicó el sábado que Edson Arantes do Nascimento pasó a cuidados paliativos debido a que su quimioterapia no estaba funcionando. El mismo día Pelé publicó un mensaje en Instagram donde afirmaba que estaba "fuerte, con mucha esperanza".

Pelé es el único futbolista que ha ganado tres Mundiales (1958, 1962 y 1970).

"Hace unas tres semanas contrajo Covid. Él está vacunado con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital.

"Está enfermo, es viejo y está en el hospital con una infección pulmonar. Cuando mejore, volverá a casa. No se despedirá en el hospital en este momento", comentó por su parte Kely Nascimento.

Apoyará Pelé a Brasil desde el hospital

A través de redes sociales, Pelé publicó que vería el partido entre Brasil y Corea del Sur por los Octavos de Final desde el hospital donde fue ingresado.

"En 1958, en Suecia, caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que muchos en la Selección hicieron promesas similares y también van en busca de su primer Mundial.

"Quiero inspirarlos, amigos míos. Veré el partido desde aquí, en el hospital, y los animaré mucho a cada uno de ustedes. Estamos juntos en este viaje. Buena suerte a nuestro Brasil", escribió.