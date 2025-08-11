El astro portugués Cristiano Ronaldo pidió matrimonio a Georgina Rodríguez, modelo y empresaria española.

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, sorprendió este lunes al anunciar su compromiso con Georgina Rodríguez, su pareja desde 2016 y madre de parte de sus hijos. La noticia rápidamente se volvió tendencia internacional.

Georgina Rodríguez, nacida el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, se trasladó a España siendo niña, viviendo primero en Murcia y posteriormente en Jaca, donde creció. Formada como bailarina en la Royal Academy of Dance de Londres, comenzó su carrera en la moda como vendedora en Gucci, lugar donde conoció al astro portugués.

Actualmente, Rodríguez es una figura destacada en la moda y los negocios. Es propietaria de la firma de ropa OM By G y de la clínica de injertos capilares Inspyra Hair Medical Clinic S.L. También ha participado en producciones como la serie documental Soy Georgina de Netflix, en la que relata su vida personal y profesional.

Su labor filantrópica ha sido reconocida, como en 2021, cuando recibió un galardón en la Starlite Gala por su apoyo a la fundación Nuevo Futuro. Con el anuncio de su compromiso, la pareja reafirma una relación que ha estado en el centro de atención mediática durante casi una década.



