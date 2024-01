Alexis Vega queda fuera de la convocatoria de Chivas

El delantero, envuelto en la polémica al no querer salir del equipo tapatío para cobrar el alto sueldo que devenga, no fue convocado para el debut del equipo tapatío este sábado ante el Santos Laguna.

Parece que para Fernando Gago no hay medias tintas, y se va con la lógica.

Jugador que no entrene con el equipo, que no esté comprometido, no jugará, no irá a la convocatoria y ese es el caso de Alexis Vega.

El delantero, envuelto en la polémica al no querer salir del equipo tapatío para cobrar el alto sueldo que devenga, no fue convocado para el debut del equipo tapatío este sábado ante el Santos Laguna.

En el torneo pasado, a pesar de haber cometido una grave indisciplina, Alexis Vega fue llamado y en ocasiones jugó en la parte final del Apertura 2023.

En esta ocasión, con Fernando Gago, no, ni siquiera entró en la convocatoria.

Otro que no está entre los elegidos es el portero Miguel 'Wacho' Jiménez, así que la titularidad en la cabaña estará entre el Tala Rangel y Oscar Whalley.

Quien sí aparece entre las opciones para jugar contra los laguneros es José Juan Macías, delantero que lleva ya dos torneos sin jugar debido a diversas lesiones.

La lista completa de chivas