"Mi prioridad es regresar a Chivas", reconoce 'Chicharito' Hernández

Javier "Chicharito" Hernández rompió el silencio sobre su eventual llegada a las Chivas.

El exjugador de 'El Rebaño Sagrado' reconoció su interés de regresar a las Chivas, pero enfatizó una y otra vez que por el momento no hay nada oficial, y su representante Lorenzo Román estará esta semana en Guadalajara para intentar cerrar el acuerdo para el retorno del delantero que hasta hace poco jugaba en el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

'Chicharito' Hernández dejó en claro que de su parte él ya aceptó y todo depende del presidente y dueño de Chivas, Amaury Vergara y su representante, Lorenzo Román.

"No hay nada oficial todavía. Como sabrán el secreto a voces que se ha platicado mucho en la prensa y los medios de comunicación, pues decidimos conjuntamente que obviamente tengo ganas de regresar a Chivas, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. No hay nada seguro, mi prioridad es regresar al Rebaño, mi agente para que ojalá que se pueda cerrar lo más pronto posible, y que las dos partes estemos muy contentos con el acuerdo" , dijo hoy 'Chicharito' a través de un streaming realizado en su canal Twitch.tv en el que se acumularon 5,400 followers que le pidieron que ya firmara con Chivas.

Javier 'Chicharito' Hernández, exdelantero de Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y Galaxy, aclaró que no sólo tiene la propuesta de Chivas.

"Hay más ofertas, pero tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, tengo muchas ganas de ir a mi casa.

No hay nada oficial, está en proceso, tengo muchas ganas de que se cierre lo más pronto posible, la directiva tiene muchas ganas de que también se haga, yo estoy haciendo todo de mi parte, ellos también para que pueda vestir de nuevo la rojiblanca.

Les puedo confirmar que sí tengo muchas ganas de jugar en las Chivas, pero falta llegar a un acuerdo, que sea lo mejor para las dos partes, es lo que y también desea la directiva. Sí quiero regresar, sí tengo más ofertas, pero mi prioridad es regresar a las Chivas. Hay ofertas de Europa" , explicó.

Hernández indicó que también ha platicado con el director deportivo, Fernando Hierro, con quien coincidió en su breve paso por el Real Madrid.

"Hablamos con Fernando y Amaury, estamos ilusionados, tengo muchos deseos de ir, pero esto no se cierra hasta que se cierra, hay negociaciones que se caen de último momento, o no se hacen.

Cómo no voy a estar ilusionado, es un proyecto muy ambicioso con Fernando, igual con (Fernando) Gago como entrenador, sabemos de su calidad, lo que fue como jugador, todo pinta muy bien, pero en el futbol no hay nada predecible" , indicó.

Javier Hernández aclaró que su recuperación de la lesión de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha va en tiempo y forma, pero no se puede apresurar.

"De mi recuperación voy poca madre, cada vez me siento mucho mejor, no quiero apresurarme porque puedo recaer, estamos respetando el proceso. Estoy muy feliz e ilusionado. Me faltan unas tres o cuatro semanas" , indicó.