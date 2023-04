'Chicharito' se confiesa y habla sobre su veto de la Selección Mexicana

"Otros han hechos cosas peores", señaló el delantero mexicano en su última entrevista.

Javier "Chicharito" Hernández finalmente rompió el silencio y confesó los motivos por los que no ha jugado con la Selección Mexicana en los últimos cuatro años en una entrevista exclusiva con Rubén Rodríguez de FOX Sports.

El delantero del LA Galaxy habló sobre el escándalo en el que se vio envuelto por supuestamente haber llevado "prostitutas" al hotel de concentración del Tri, además de señalar que tomó decisiones por las que tuvo que pagar el precio y mencionar que hay cosas que no puede revelar para proteger a otros implicados.

"SÍ ME EQUIVOQUÉ EN SELECCIÓN... HAY ALGO QUE NO PUEDO HABLAR PORQUE ME LLEVO A ALGUIEN ENTRE LAS PATAS"



¡@CH14_ habló de su veto en el Tri!



"ESTOS DOS AÑOS SABÍA QUE ERA UN PRECIO A PAGAR, POR LA DECISIÓN QUE TOMÉ POR UN COMPAÑERO"

Además, aclaró los rumores de falta de interés por su parte, explicando que quería dedicarle tiempo a sus hijos.

" Te voy a explicar algo, si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la Selección en esos momentos no veo a mis hijos. No los veo todo un año, no iba a hacer eso ", dijo el jugador.

Hernández también habló sobre el hecho de que otros jugadores cometieron errores, pero las consecuencias no fueron las mismas para todos.

" ¿Qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco, si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir 'me equivoqué'. Ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, ¿Y por qué a mí cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y se los cobran a cinco? Por algo será ", comentó.

El exfutbolista de las Chivas también exculpó a Gerardo Martino como único responsable de su ausencia en Selección.

" Yo asumí un rol de villano. Hubo cuatro años de proceso en los que yo no estaba, los primeros dos años se habló más de la manera más negativa de mí. Me querían retirar, yo estaba pasando por un divorcio y los otros dos años fue a la inversa ", dijo.

Finalmente, Hernández comentó sobre un posible regreso a la selección nacional.