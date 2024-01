"Seré Andrés, el mexicano bético", así se despidió Guardado del Betis

Andrés Guardado, con 17 años en Europa, fichó con el Betis en 2017, sumando 218 partidos.

Andrés Guardado se despidió del Real Betis con un emotivo mensaje de agradecimiento y asegurando que ahora es 'el mexicano bético'.

"Me hicieron sentir béticos desde el primer día. Llevé mi bandera de México donde fui, Andrés el mexicano. A partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré Andrés, el mexicano bético.

"Espero que la gente cuando se acuerde de mí diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Soy bético desde chiquitito. No es fácil tomar esta decisión pero es un hasta luego", dijo el tricolor.

Guardado, con 17 años en Europa, fichó con el Betis en 2017, sumando 218 partidos (el extranjero con más juegos del club), 5 goles y 17 asistencias. Además, ganó la Copa del Rey en el 2022.

Llega como refuerzo de León

El tricolor fue anunciado el jueves como refuerzo del León para el Clausura 2024.

"Ayer intenté escribir unas palabras y no me salían. Tengo ese sentimiento encontrado y dije siempre he sido espontáneo, voy a intentar irme de la misma manera. Quiero agradecer a Serra Ferrer, fue el que influyó para que viniera en 2017. Me transmitiste lo que era el Betis y lo entendí muy rápido. Gracias a mis entrenadores: Quique, Rubi, Alexis, Merino, porque siempre hubo más buenas que malas.

"Conseguimos algo nunca conseguido, que de los seis años, hicimos cuatro clasificaciones europeas. Gracias a cada uno del staff. A mis compañeros, a cada uno de ellos, porque yo no podría transmitir ser como soy si no tuviera unos compañeros como los que tengo. La idea es que estemos abiertos a disfrutar, hemos conseguidos grupos sanos y fuertes.

"Sé que nuestros caminos se volverán a encontrar", manifestó.