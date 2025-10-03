El esférico incorpora diseño tricolor, iconografía de los países anfitriones y un sensor de última generación para asistir al VAR.

La FIFA presentó este jueves de manera oficial a Trionda, el balón que será protagonista de la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo que por primera vez se disputará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

El esférico destaca por su innovadora construcción a partir de cuatro paneles con figuras geométricas fluidas que, al confluir en el centro, forman un triángulo en alusión a la unión histórica de las tres naciones anfitrionas.

Con un diseño tricolor que combina el verde, rojo y azul, Trionda incorpora además detalles dorados en homenaje al trofeo de la Copa del Mundo, así como iconografía que representa a cada país: hojas de arce por Canadá, el águila por México y estrellas por Estados Unidos. El logotipo oficial del torneo aparece en blanco sobre la base azul de uno de los paneles.

“Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me enorgullece presentar el Trionda. Este diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta pelota. La cuenta regresiva para el Mundial más grande de la historia está en marcha” , señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Tecnología de última generación

Además de su diseño, Trionda incorpora elementos técnicos que lo distinguen. Sus costuras profundas generan una superficie estable que optimiza la resistencia aerodinámica, mientras que los gráficos en relieve mejoran la adherencia bajo condiciones de lluvia o humedad.

El balón también estará equipado con la tecnología del balón conectado, que integra un sensor de movimiento de 500 Hz capaz de enviar datos en tiempo real al sistema VAR, lo que permitirá decisiones más precisas en jugadas de fuera de juego y otras situaciones de partido.

Herencia mundialista

La presentación de Trionda estuvo acompañada de una proyección en Sphere, de Las Vegas, donde se exhibieron los balones que han marcado la historia de la Copa del Mundo, desde el Telstar de México 1970 hasta el Al Rihla de Qatar 2022.

La Copa Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio, con 48 selecciones y 16 ciudades sede, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en el caso de México.