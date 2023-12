Antonio Mohamed y Pumas separan sus caminos; 'El Turco' anuncia descanso

El técnico argentino, Antonio 'Turco' Mohamed, renunció este martes a los Pumas, dejando en claro que su decisión no corresponde a interés de dirigir a otro club a corto plazo.

El estratega argentino Antonio Mohamed ha anunciado su renuncia al cargo de director técnico del club Pumas UNAM. La noticia fue confirmada por el propio Mohamed, quien ofreció una conferencia de prensa explicando las razones de su salida.

La salida de Mohamed ha sido inesperada para la afición de los Pumas. El entrenador, quien asumió el cargo en marzo pasado para cerrar el Clausura 2023, llevó a los universitarios hasta las semifinales del Apertura 2023, cayendo por global 2-1 ante los Tigres.

'El Turco', en compañía de Luis Raúl González, Presidente del club universitario y de Miguel Mejía Barón, Director Deportivo felino, hizo el anuncio desde las instalaciones del equipo auriazul.

Mohamed argumentó falta de energía y de determinación para dejar de seguir al frente de los felinos, dejando en claro que no dirigirá a ningún equipo por los próximos meses.

"Quiero ofrecerle una disculpa a la directiva y la afición por no cumplir los cinco meses que restaban de mi contrato. En el avión de regreso decidí que no tengo la energía ni la cabeza para continuar al frente. Me gustaría volver a Pumas en algún momento, queda en un lugar muy lindo de mi corazón" , puntualizó Mohamed.

De igual manera, la directiva de Pumas anunció que será Gustavo Lema, auxiliar técnico de Mohamed, quien tomará las riendas del conjunto auriazul para el próximo torneo.

En los últimos tres años Antonio Mohamed dirigió seis meses a Atlético Mineiro y ocho a Pumas.



Sea cual sea la situación que le urja ese “descanso mental” después de periodos tan breves de trabajo, ojalá reciba el apoyo que necesita y pueda superarla.pic.twitter.com/uNJ9VzuPwG — Luis Herrera (@luisrha) December 12, 2023