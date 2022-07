Revelan que Gignac es antivacunas y genera polémica en el futbol mexicano

A pesar de casi un año que los futbolistas comenzaron a vacunarse contra el Covid-19, la postura antivacunas de Gignac se dio a conocer gracias a su ausencia en el Juego de las Estrellas ante la MLS.

La decisión de no recibir la vacuna contra el Covid-19 siempre causa polémica en la opinión pública, y en el futbol no es excepción, pues luego de que esta semana se revelara que la estrella de los Tigres UANL, André-Pierre Gignac, es una persona antivacunas, los comentarios contra el francés no se hicieron esperar, así como de generar dudas sobre los problemas que esto le podría traer a su equipo.

Ha pasado poco más de un año que los futbolistas comenzaron a ser inoculados contra el Covid-19, pues algunos clubes incluso acudieron a Estados Unidos para recibir la vacuna cuando en México apenas llegaban las dosis, pero fue hasta este miércoles que se dio a conocer la postura antivacunas del delantero francés, y todo por el próximo Juego de Estrellas de la Liga MX ante la MLS.

El martes de dio a conocer la convocatoria de jugadores que representarán a la Liga MX en la cancha del Allianz Field de Minnesota el próximo 10 de agosto en el juego ante las Estrellas de la MLS, causando extrañes la ausencia del goleador histórico de Tigres.

¡Qué buen día!



¡¡Hoy conocimos el Equipo de Estrellas de TU #LigaBBVAMX!!



Estamos listos para enfrentar a @MLSes#MLSAllStar ? pic.twitter.com/LbXsnr4IUJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 20, 2022

En principio se creyó que la lesión con la cual resultó ante Xolos el pasado fin de semana en la Jornada 3 de la Liga MX sería la causal, pero el tiempo de recuperación era suficiente para llegar a este encuentro, y fue hasta este miércoles que se reveló las creencias antivacunas Gignac, quien al no contar con inmunización, no puede ingresar a Estados Unidos.

La razón por la que no se ha inmunizado contra el coronavirus es que el goleador proviene de una familia gitana, con creencias muy arraigadas, y una es la de no vacunarse, ya que prefieren otros métodos para combatir las enfermedades.

Por lo que no habrá poder humano que lo haga cambiar de opinión, así es que no disputará el Juego de Estrellas ni algún otro partido en Estados Unidos.

TIGRES NO CONTARÍA CON GIGNAC EN LA CONCACHAMPIONS

Esta decisión personal de André-Pierre también abre otra duda, y es que Tigres no podría contar con su goleador en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 cuando el club deba visitar a algún rival estadounidense, algo que es muy probable que suceda.

Aunque la FIFA aún no ha dicho qué pasará con el Mundial de Clubes, es un hecho que el ganador de la "Concachampions" 2023 tendrá un lugar en el próximo Mundial de Clubes, sea cuando sea.

Para los Tigres, es muy importante ese evento, por lo que perder a su futbolista más importante en una hipotética serie ante un equipo de Estados Unidos podría ser altamente costoso, en el certamen que se disputará durante el primer semestre de 2023.

GIGNAC PIDE RESPETO A SU DECISIÓN

Mediante su cuenta de Instagram, el goleador francés solicitó respeto a su decisión y aclaró que es un tema que ya habló con la directiva de los Tigres.

"Les pedí que respetaran este tema, que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen", publicó. "Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal".

Sin mucho más que pudiera hacer, la Liga MX también emitió un mensaje a través de Twitter donde explicaron que respetan las decisiones por las cuales el delantero de Tigres decidiera no ser parte de este encuentro que más que un evento de trascendencia deportiva, es un evento de importancia económica para la liga.