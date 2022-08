Clásico Joven azulcrema; América humilla 7-0 a Cruz Azul

Un escandaloso 7-0 en la cancha del Estadio Azteca se convierte en la peor derrota en la historia del Cruz Azul, propinada por nada más y nada menos el América.

Una exhibición de goles fue la que presentó el América en la cancha del Estadio Azteca, luego de clavar en la meta del Cruz Azul la estrepitosa cantidad de siete goles sin respuesta para así llevarse el Clásico Joven del Apertura 2022, además de propinarle la derrota más grande en la historia de la "maquina".

Y es que en los 95 años de historia del Cruz Azul, nunca habían recibido siete goles, mucho menos una derrota 7-0, por lo que el encuentro de jornada 10 de este torneo ha ingresado a los archivos más vergonzosos del equipo celeste.

? #LigaMX #DatoGEB@CruzAzul sufre su peor derrota en su historia, 1° vez que recibe 7 anotaciones:



2022 / 0-7 vs AMÉRICA (Liga)?

2003 / 1-6 vs Fenix (Libertadores)

1966 / 0-5 vs Guadalajara (Copa)

1982 / 0-5 vs América (Liga)

1989 / 0-5 vs Tampico Madero (Liga) pic.twitter.com/CkwBwlYpO7 — Info GEB (@Hector_GEB) August 21, 2022

La goleada comenzó al minuto 15 con un disparo de larga distancia del paraguayo Richard Sánchez, quien colocó con potencia su disparo dejando a Sebastián Jurado en el camino para ver el 1-0.

Una jugada completamente elaborada por Henry Martín fue cedida a Jonathan Rodríguez para hacer la "ley del ex" efectiva y anotar el 2-0 ante el club donde llegó a ser ídolo.

Rafael Baca puso más complicada la tarea para Cruz Azul y en el agregado cometió una plancha sobre el tobillo de Martín que le valió la expulsión, falta que terminó en el 3-0 americanista con el cobro de Diego Valdés.

La segunda mitad estaba puesta para hacer más grande la goleada, pero lo que se venía no lo había imaginado ni el propio América.

Henry Martín al 53', Álvaro Fidalgo al 73', Federico Viñas al 85' y Salvador Reyes al 90' redondearon la noche azulcrema en el Azteca para dejar el marcador 7-0 que los coloca como la mejor ofensiva del torneo, cuarto puesto de la general con 16 puntos y todavía con un partido pendiente.

Para hacer más placentera la noche, América tiene en sus filas al máximo goleador del certamen en Henry Martín, quien llegó a seis goles en el torneo, cuenta que apenas inició el pasado 31 de julio en la fecha 6 del Apertura 2022 cuando hizo dos goles en la derrota 3-2 ante León; tras ello marcó dos a Juárez (2-1), uno a Pachuca (0-3) y el cuarto gol de este sábado ante Cruz Azul.

