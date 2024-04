América va por ventaja a casa del New England en Concachampions

Es importante recordar que en Concachampions aún cuenta el gol de visitante, por lo que el América buscará aprovechar al máximo sus oportunidades en el compromiso de este martes.

Las Águilas del América continúan su camino en busca de la gloria internacional, enfrentando al New England Revolution en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro se llevará a cabo este martes 2 de abril en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El equipo dirigido por André Jardine se presenta a este compromiso sin Julián Quiñones, pero con el respaldo de figuras como Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas. Con la mira puesta en obtener una ventaja que les permita encarar con mayor tranquilidad el choque de vuelta en el Estadio Azteca, los azulcremas confían en desplegar su mejor juego ante el conjunto estadounidense.

Es importante recordar que en esta competencia de la Concacaf aún cuenta el gol de visitante, por lo que el América buscará aprovechar al máximo sus oportunidades en el compromiso de esta noche.

El equipo mexicano llega a este enfrentamiento como amplio favorito, ocupando el liderato en la Liga MX con 28 puntos. En contraste, el New England Revolution se encuentra en la última posición de la Conferencia Este con tan solo un punto en su haber.

¿Cuándo y dónde ver el New England vs América?

El emocionante encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League entre New England Revolution y América no estará disponible en televisión abierta. Sin embargo, aquí te proporcionamos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de la acción:

Fecha: Martes 2 de abril

Horario: 18:00 horas, tiempo de Sonora

Transmisión: Fox Sports