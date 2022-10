Inicia en Hermosillo torneo nacional categoría 2013 de la FMF

Del 17 al 22 de octubre, Hermosillo alberga el torneo nacional recreativo del sector amateur avalado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con la participación de 16 equipos.

En punto de las tres de la tarde se iniciaron los partidos inaugurales en simultáneos con la confrontación de los equipos Tamaulipas A vs Sonora C, Sinaloa vs Sonora E y Sonora B vs Nayarit B, del torneo Nacional Recreativo Amateur Categoría 2013 de la Federación Mexicana de Fútbol.

En esta primera jornada se vieron las caras los equipos de Tamaulipas A vs Sonora C en la Sauceda 5; Sinaloa vs Sonora E, Sauceda 7; Sonora B vs Nayarit B, Suceda 3 a las 15:00 horas.

Mientras tanto el martes NL A vs Coahuila en la cancha Sauceda 3, a las 9:00 horas; Tamaulipas B vs SLP en Sauceda 7, a las 16:15 horas; Sonora A vs BC en Sauceda 3, a las 19:30 horas; Sonora D vs Veracruz en Sauceda 7, a las 19:30 y Nayarit A vs Nuevo León B a las 19:30 horas.

Sonora es sede de esta competición, donde participan 16 equipos de diferentes estados para llevarse el primer lugar del certamen. Dentro de los inscritos se encuentra el campeón actual, “Nuevo León A”, quien busca su bicampeonato en Hermosillo.

ES UN TORNEO DE FORMACIÓN

Fernando Mendívil, director de la Asociación de Fútbol Soccer del Estado de Sonora, recalcó que en estos torneos, apenas se están formando a los jóvenes dentro de las canchas, por lo que los directivos ponen a disposición las siguientes indicaciones para el público y cuerpo técnico asistente a los partidos.

Cero tolerancia a reclamos violentos del cuerpo técnico, jugadores o público contra el árbitro, jugadores o público dentro de las canchas, en caso de detectarse se les expulsa del torneo sin mediaciones.

Queda estrictamente prohibido introducir alcohol a los campos de juego, si se llega a ubicar a personas introduciendo o ingiriendo alcohol, no podrán volver al torneo, haciendo énfasis al público y a las porras de los equipos asistentes.

Por último se mencionó que se premiará al Campeón de goleo, el que se definirá al final del torneo, también se premiará con Trofeo y medallas para el tercer, segundo y primer lugar respectivamente, así como una distinción al equipo más disciplinado del torneo.

GRUPOS

Grupo A

Sonora A

Baja California

Tamaulipas A

Sonora C

Grupo B

Nuevo León A

Coahuila

Sonora D

Veracruz

Grupo C

Nayarit A

Nuevo León B

Sinaloa

Sonora E

Grupo D