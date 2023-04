'Canelo' Álvarez llama podrido a Juan Manuel Márquez

Recientemente, El "Dinamita", quien ahora está en la etapa de promotor de boxeo, criticó que Saúl Álvarez no le de el chance al de sangre mexicana David Benavidez.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez aseguró que no hay que ponerle mucha atención a personas como Juan Manuel Márquez porque están podridas de la cabeza.

Recientemente, El "Dinamita", quien ahora está en la etapa de promotor de boxeo, criticó que Saúl Álvarez no le dé chance al de sangre mexicana David Benavidez.

"Si tienes miedo para qué te metes al boxeo", sentenció Márquez.

"(David) Ya se la ganó (el chance). Es el retador número uno, aquí nada pasa por arte de magia, creo que el organismo ve y clasifica a quien tenga que clasificar y es el número uno, ha ganado y ha escalado en las clasificaciones".

En entrevista con Rolling Stone, Canelo indicó que Márquez siempre ha sido muy crítico de su carrera, algo que podría ser por envidia.

"Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta.

"Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza", comentó.

¿Cuándo vuelve a pelear?

El "Canelo" volverá al ring el 6 de mayo en Guadalajara ante John Ryder, y planea pedir la revancha a Dmitry Bivol en septiembre, lo que manifiesta es su gran objetivo. Benavidez es el monarca interino Supemediano del CMB, mientas que "Canelo" tiene además del cetro de ese organismo en esa división los de AMB, FIB y OMB.

Sobre la pelea con Ryder en el Estadio Akron, comentó que pelear en casa es algo que le emociona mucho.

"La verdad para mí es muy especial regresar después de 12 años, con la gente que me vio crecer desde el inicio de mi carrera, venir como el mejor, como campeón indiscutido, traerles esta pelea y que vivan la experiencia que yo estoy viviendo en otros lados es muy especial para mí.

"De emoción, me emociona mucho poder estar peleando ante toda mi gente y que hayan respondido de esa manera. Me siento muy contento y agradecido con todos y listo para volver, darles una gran pelea y obviamente un gran show", declaró.

Álvarez también comentó sobre sus dichos en una transmisión con Javier "Chicharito" Hernández que de que una mentalidad fuerte es lo que le hace falta al deportista mexicano.

"Creo que nace de la mediocridad. Cuando estás cómodo o conforme con algo piensas que no necesitas trabajar, creo que de ahí viene todo esto. Estábamos hablando de futbol, si cada uno de los jugadores diera su 100 por ciento y se pusiera la mentalidad de dar todo en la cancha, cada uno de ellos, los 11, no 5 ó 4.

Desafortunadamente es un trabajo en equipo, todos los 11 tienen que estar al 100 por ciento y dar todo con la mentalidad de ganar, pero lo que creo, viéndolo desde afuera, es que tienen la mentalidad o ya están visualizados llegando al cuarto partido y ya, con eso. Esa mentalidad debe de cambiar, porque tenemos grandes deportistas y jugadores que pueden hacer muchas cosas", indicó.