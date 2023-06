Joven hermosillense busca apoyo para ir a mundial de atletismo en Brasil

El joven fue convocado luego de alcanzar la victoria en una competencia nacional en Culiacán, Sinaloa.

Ángel Alejandro Saavedra Landeros, joven hermosillense de 15 años, busca cumplir el sueño de representar a México en un mundial de atletismo, y para lograr alcanzar dicha meta, actualmente se encuentra recaudando fondos con miras a triunfar en los Juegos Deportivos Escolares Mundiales 2023.

Su especialidad es la prueba de 300 metros con vallas, para la que fue convocado luego de ganar en una competencia regional celebrada en Culiacán, Sinaloa. En consecuencia, en agosto estaría llegando a Río de Janeiro, sede de la justa deportiva antes mencionada.

" Tuve que ganar el estatal, antes de eso hubo selectivos y así fui dando marca. El estatal fue en el CUM aqui en Hermosillo. Después fue el regional en Culiacán, Sinaloa, y de ahí me convocaron para la prueba de 300 metros con vallas para el mundial de Brasil ", dijo el joven atleta.

Ángel Cuenta que practica el deporte de manera prioritaria desde el 2018, por lo que ya cuenta con una experiencia en competencia de más de 5 años. El motor ha sido su pasión por el deporte, por lo que asistir al mundial es parte de su realización.

" Estoy feliz, es una oportunidad muy bonita para representar a México en el mundial escolar. Me siento muy agradecido con las personas que me han dado oportunidades y que me cobijaron. He recibido mucho apoyo de mi familia y comentarios alentadores de entrenadores. Entre mis planes está dedicarme al atletismo hasta que me dejen los años ", compartió.

Solicita apoyo

Para lograr su sueño requiere suficientes fondos, se habla de un aproximado de 50 mil pesos para los gastos de traslado, hospedaje y asuntos logísticos. Por ello vende café y solicita el apoyo de la ciudadanía para asistir a la competencia y regresar para iniciar sus clases de preparatoria, ya que en pocos días se graduará de la secundaria.

Para más información sobre la recaudación de fondos, puede comunicarse al número de Ángel Alejandro, que es el 6622229328.