Daphne Guillén, la pesista cajemense que busca ir a las JJ.OO de 2024

La joven deportista se encuentra preparándose para hacerse de un lugar en la próxima contienda olímpica en París, Francia.

Siete años de disciplina, constancia y dedicación, han dado como resultado que la cajemense, Daphne Guillén Vázquez, ahora esté buscando su boleto para participar en los Juegos Olímpicos París 2024.

A sus 20 años de edad, la joven es estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), y a su vez se desempeña como atleta de alto rendimiento en la disciplina de halterofilia, por lo que actualmente se prepara para clasificar el Panamericano Sub 20, que se llevará a cabo en los próximos meses en Lima, Perú.

Pero con el esfuerzo para ser la mejor en este deporte, también busca su lugar en la selección mayor, y así tener una oportunidad de competir en los próximos Juegos Olímpicos.

CONTENTA Y MOTIVADA

Para Daphne, levantar pesas es la actividad que más disfruta, pues le ha permitido sacar lo mejor de sí misma y superarse en su carrera como deportista.

Me siento muy motivada y orgullosa de lo que he logrado junto con mi entrenador, quien ha sido mi mayor apoyo; el ITSON es muy importante, aquí empecé como fuerzas básicas a mis 13 años, y durante 7 años he estado en esta escuela entrenando y actualmente estudiando, motivándome a seguir adelante y no dejar los estudios Daphne Guillén Vázquez



Su familia ha sido el principal apoyo y respaldo para ser una gran deportista, pues a pesar de que es una disciplina que no es común para mujeres, siempre la motivan para que sea la mejor.

“Al principio se les hacía raro a mi familia, ya que no es un deporte normal y no es como que cualquier niña vaya a hacerlo, pero siempre me apoyaron y hasta la fecha estoy muy agradecida con ellos” , detalló.

La joven pesista hizo un llamado a los jóvenes para que sigan buscando algún deporte que les guste, pues asegura que al buscar entre varias opciones, encontrarán una actividad que les apasione.