Wilmer Ríos relata cómo se dio su firma con los Rojos de Cincinnati

El pitcher abridor de Naranjeros de Hermosillo fue firmado por los Rojos de Cincinnati y estará en Entrenamiento Primaveral a partir del mes de febrero.

Firmar con la organización de los Rojos de Cincinnati abre la puerta para poder alcanzar el sueño de cualquier beisbolista de jugar en Grandes Ligas, manifestó Wilmer Ríos Bojórquez, quien empezará en su labor en Doble A, para intentar ganarse un lugar en el primer equipo ligamayorista.

El pitcher de Naranjeros de Hermosillo señaló que es una gran motivación la firma con el equipo de Cincinnati, después de tanto esfuerzo tendrá la oportunidad de cumplir su sueños de jugar en el mejor beisbol del planeta.

“Es el sueño de llegar a Grandes Ligas, seguir haciendo lo mismo, no hacer de más de lo que hemos estado haciendo, es el mismo beisbol al final de cuentas el de aquí al de allá, aunque es un gran nivel también el que hay allá; hay que mejorar algunas cosas, aprender más y tratar de dar buenos resultados, y pues la meta de todos cuando vas a Estados Unidos que es llegar a Grandes Ligas y buscar alcanzar ese sueño” , comentó.

Fue en enero de 2022 que se empezó a formar el camino para llegar a una organización de Grandes Ligas, detalló el lanzador sinaloense, ya que el mismo agente que lo llevó al beisbol de República Dominicana, lo contactó para que fuera visto por varios equipos de Ligas Mayores.

“Desde enero del año pasado que un agente me invitó a las Estrellas Orientales, a Dominicana, y de ahí, él me dijo que iba buscarle para que se diera la oportunidad y ya después de la Serie del Caribe, ya sabía que habían cuatro equipos interesados.

“Ya después simplemente me tocaba a mí seguir haciendo las cosas bien, seguir preparándome, siempre he sido una persona positiva, siempre estuve diciendo que iba a llegar la posibilidad, que de mí no iba a depender que yo no pueda ir, divertirme y al final de cuentas se logró la oportunidad que he buscado desde hace muchos años y ahora a aprovecharla” , aseguró.

El inicialista de la novena hermosillense reportará en el mes de febrero con los Rojos de Cincinnati, para los Entrenamientos Primaverales, sin embargo, comenzará su lucha por hacer el equipo desde Chattanooga Lookouts, filial de Doble A.

“Vamos a ir a entrenamientos, pero creo que vamos a empezar en Doble A, quieren que esté abriendo juegos, y de ahí que pase lo que tenga que pasar” , mencionó.

En torno a la designación como Lanzador del Año, en la presente temporada, la cual se le otorgó a Luis Fernando Miranda, de Cañeros de Los Mochis, afirmó que fue una decisión justa, ya que el serpentinero cañero también tuvo una campaña sobresaliente y con méritos para ganar el galardón.