Naranjeros de Hermosillo dejan ir la ventaja y pierden serie ante Charros

Pese a remontar una desventaja de tres carreras en la novena entrada, las cosas no le salieron a los Naranjeros de Hermosillo en los extrainnings y perdieron su segundo juego de manera consecutiva en el Estadio Panamericano por pizarra de 6-5 ante los Charros de Jalisco.

Con la victoria en 10 entradas, los jaliscienses apretaron el standing de la segunda vuelta al colocarse a sólo un juego de diferencia del primer puesto, que actualmente pertenece a la tropa naranja.

Robert Stock, como lo fue a lo largo de toda la campaña, tuvo otra sólida demostración, con labor de seis entradas, en las que permitió tres hits, dos carreras y recetó tres ponches, lastimosamente para su causa, no contó con el apoyo de su ofensiva y se fue sin decisión.

Para la suerte del nacido en Bellevue, Washington, Darel Torres también salió sin decisión en el encuentro de anoche ante Yaquis de Obregón, por lo que Stock amarró prácticamente el liderato en los tres departamentos de efectividad, poches y victorias que lo convierten en el primer pitcher en la historia de Naranjeros de Hermosillo en hacerse acreedor de la triple corona.

La victoria fue para Adrián Gusman (2-0) en trabajo de 1.1 entradas en blanco. Con la derrota cargó Ricky Karcher (4-2) al conceder la carrera que acabó con el juego.

Charros ganan la serie

Apenas en el amanecer del encuentro, Tirso Ornelas conectó sencillo que remolcó a José Aguilar para tomar la ventaja 1-0.

Hermosillo empató las acciones en el tercer rollo con sencillo de Jasson Atondo para que José Cardona pisara el home, sin embargo, la respuesta vino de manera inmediata y en la parte baja del mismo episodio, Mateo Gil impulsó a Alfredo Hurtado para colocar el 2-1 en favor de los locales.

Robert Stock terminó su participación al comienzo de la séptima entrada y le cedió la bola a A.J. Puckett, quien entró impreciso al juego y terminó toleró un rally de tres carreras que extendió la ventaja de los Charros a cuatro, con el doblete de Daniel Castro, y error de Alex Robles en el fildeo.

Trevor Clifton ingresó en la novena y después de dominar a Agustín Murillo, pero se derrumbó, al grado de permitir que Hermosillo empatara la pizarra con el imparable de del emergente Sergio Burruel, el sencillo remolcador de Alex Robles, y el elevado de sacrificio de José Cardona.

Cuando parecía que el momento estaba del lado de la visita al llenarle las bases sin out en la décima entrada al lanzador Adrián Gusman, de manera sorpresiva, el serpentinero salió del hoyo al dominar a César Salazar con ponche, y posteriormente a Luis González con rodado para doble play que acabó con la oportunidad.

El dramatismo en el encuentro no cesó, ya que Ricky Karcher llenó los senderos sin outs, de ahí, tanto José Ángel Ceceña como Reynaldo Rodríguez fallaron en sus turnos y no lograron producir la carrera de la ventaja, y solamente con un out restante, vino el turno de Billy Hamilton que acabó con el juego al trabajar pacientemente y negociar la base por bolas para que de “caballito” entrara la carrera de José Aguilar.