Naranjeros de Hermosillo llevaron a cabo una ceremonia por el aniversario luctuoso del 'Superman de Chihuahua'.

A 28 años de su partida, la memoria de Héctor Espino, considerado por muchos el mejor bateador en la historia del beisbol mexicano, sigue más viva que nunca. Este domingo se llevó a cabo, como ya es una costumbre cada año en su aniversario luctuoso, una ceremonia en la estatua que honra su legado, ubicada a las afueras del estadio Fernando Valenzuela, casa de los Naranjeros de Hermosillo, equipo con el que forjó una trayectoria inolvidable y se ganó un lugar eterno en la historia del diamante.

La emotiva reunión contó con la presencia de la directiva del club, encabezada por el Director General, Pablo de la Peña, el Gerente Deportivo, Francisco Gámez y el manager del equipo, Juan Gabriel Castro, quienes compartieron palabras para recordar y enaltecer la figura de Espino.

Durante la ceremonia, Pablo de la Peña resaltó la trascendencia de mantener viva la memoria de Espino y lo que significa esta fecha para la organización.

“Cada 7 de septiembre nos reunimos para rendir homenaje a la máxima figura que ha vestido el jersey naranja. Para nosotros es un día especial porque recordamos a Héctor Espino, pero también porque marca el arranque de nuestra temporada con los entrenamientos. Aprovecho para enviar un saludo afectuoso a la familia del 'Superman de Chihuahua', que sigue presente en el corazón de la afición” , expresó.

Por su parte, Francisco Gámez recordó el impacto personal y colectivo que dejó Espino en quienes lo conocieron.

"Tuvo una influencia enorme en muchos de nosotros, cuando todavía éramos jugadores, y en toda la afición. Espino representó al béisbol y a los Naranjeros como nadie más. Desde aquí le pedimos que nos siga guiando en la próxima temporada” , dijo.

El manager Juan Gabriel Castro, aunque no tuvo la oportunidad de verlo en acción, compartió el respeto que genera su nombre incluso más allá de las fronteras.

“No me tocó la fortuna de verlo jugar, pero sí de escuchar muchas historias sobre él, no solo en México, también en Estados Unidos” , señaló.

“Recuerdo que un pitcher, Pete Bonfils, decía que el bateador más difícil al que le advirtieron que enfrentaría era Héctor Espino, y las veces que se cruzaron en el campo no le fue nada bien contra él. Para nosotros es un ejemplo para seguir y estoy seguro que, desde el cielo, sigue viéndonos y apoyándonos” , expresó.

Los Naranjeros comenzarán su camino hacia el anillo este lunes, cuando arranquen los entrenamientos en el estadio Fernando Valenzuela, para posteriormente trasladarse a suelo estadounidense, donde tendrán sus primeros juegos de preparación.