Isaac Paredes aseguró que fue contemplado como refuerzo, pero un problema personal lo apartó del equipo mexicano.

Hace unos días, el equipo que representó a la Liga Mexicana del Pacífico perdió la final de la Serie del Caribe Mexicali 2025 ante República Dominicana. ¿La situación habría sido diferente con Isaac Paredes en el roster?

El antesalista, que jugó la temporada 2024-2025 de la LMP con los Naranjeros de Hermosillo, afirmó que sí fue requerido por Benjamín Gil, manager campeón del circuito invernal mexicano con los Charros de Jalisco, así como por directivos de la liga.

Sin embargo, el ligamayorista hermosillense no pudo reforzar al equipo mexicano por problemas personales, que lo obligaron a quedarse en la capital sonorense mientras se jugaba el certamen.

“Hay muchas cosas que la gente no ve y no sabe, A mí me hablaron para ir a la Serie del Caribe, yo quería ir a la Serie del Caribe, pero se presentaron unos problemas, me quedé en Hermosillo, pero me habló Benji (Gil), los dirigentes de la liga, y querían que aportara al equipo mexicano, desafortunadamente no pude”, declaró para en exclusiva para ' e Media' .

A pesar de que no pudo representar a México, Paredes felicitó a los Charros de Jalisco por llegar a la final, misma que perdieron 1-0 ante República Dominicana, para quedarse con el segundo puesto.

“Hicieron un buen trabajo, mis respetos, llegaron a donde tenían que llegar, le jugaron a un equipo de Grandes Ligas como Dominicana, y hay que dárselas, fue un gran juego la final, y mis respetos”, agregó el hermosillense.

Un nuevo reto

Tras la pausa del periodo invernal, Isaac Paredes emprenderá un nuevo reto en el beisbol de Grandes Ligas, ya que desde el 17 de febrero reportará con los Astros de Houston, previo a iniciar el Spring Training.

El hermosillense fue cambiado de los Cachorros de Chicago con rumbo a los Astros de Houston, una plaza en la que los analistas pronostican una gran cantidad de cuadrangulares para el pelotero de la colonia La Mosca.

El Minute Maid Park, casa de los Astros, tiene el jardín izquierdo más corto de toda la gran carpa, con solo 315 pies de distancia, y una barda de 21 pies de altura, por lo que se suele conectar una alta cantidad de cuadrangulares por ese prado.

En sus 5 años de ligamayorista, Paredes suma 72 jonrones con los Tigres de Detroit, Rays de Tampa Bay y los Cachorros de Chicago, todos por el jardín izquierdo, por lo que se espera que saque provecho de su nuevo hogar.

“Toda la gente dice que este cambio me puede hacer bien, pero pueden pasar muchas cosas, pero ojalá y me vaya bien, sé batear mucho para el jardín izquierdo, y eso me va a ayudar mucho”, destacó.

Tras un año de cambios, en el que no tuvo los números esperados, Paredes destacó que en 2024 asistió al Juego de Estrellas, y ahora está listo para llegar a su nuevo equipo, con jugadores de la talla de José Altuve, Jeremy Peña, Jordan Álvarez, Chas McCormick, Ronel Blanco, y otros peloteros de categoría estelar.

“Me gusta tener a muchos jugadores estrellas, y uno les puede aprender bastante, ya me siento preparado para ir al spring training y aprender de ellos. Espero estar en unos playoffs con este equipo y en una Serie Mundial”, explicó.