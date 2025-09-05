Nacido el 20 de septiembre de 1995 en San Diego, California, Abbott cuenta con experiencia en Grandes Ligas. Fue seleccionado por los Cachorros de Chicago en la segunda ronda del Draft 2017, y debutó en MLB en 2021 con esa misma organización.

El Club Naranjeros de Hermosillo confirmó la incorporación del lanzador derecho Cory Abbott, quien se sumará al staff de pitcheo para la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Nacido el 20 de septiembre de 1995 en San Diego, California, Abbott cuenta con experiencia en Grandes Ligas. Fue seleccionado por los Cachorros de Chicago en la segunda ronda del Draft 2017, y debutó en MLB en 2021 con esa misma organización. En su primera campaña en el mejor beisbol del mundo participó en siete encuentros, acumulando 17.1 entradas con 12 ponches.

Posteriormente pasó a los Nacionales de Washington, equipo con el que lanzó en 2022 y 2023. En 2024 formó parte de las sucursales de los Medias Blancas de Chicago y Marineros de Seattle en Triple-A, donde cerró con marca de 5-5.

Este 2025 vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol con los Tecolotes de Dos Laredos, registrando récord de 1-1 y efectividad de 2.40 en tres aperturas, además de 15 ponches. También lanzó con Round Rock Express, filial Triple-A de los Rangers de Texas, logrando tres victorias en 18 apariciones, 15 de ellas como abridor.

Abbott se une a Touki Toussaint, Darick Hall y a Mark Payton como los elementos extranjeros confirmados hasta el momento de cara a la siguiente temporada, que iniciará el 15 de octubre en el Estadio Fernando Valenzuela ante el Equipo de Beisbol de Tucson.