Hugo Sánchez se despide de Fernando Valenzuela entre lágrimas

Durante el programa de ESPN 'Futbol Picante', el pentapichichi lamentó la muerte del beisbolista sonorense.

Este martes falleció el legendario pelotero mexicano Fernando Valenzuela a los 63 años por problemas de salud, aunque aún no se revelan los motivos oficiales.

El 'Toro' falleció en la antesala de la Serie Mundial que Los Ángeles Dodgers jugarán contra los Yankees de Nueva York, dejando un legado que acompañará a los aficionados al béisbol por siempre.

Otra leyenda del deporte mexicano como Hugo Sánchez, lloró su muerte en vivo en ESPN al recordar los momentos de gloria de cada uno.

" Uno es ser humano y son situaciones que van pasando en la vida. No es un familiar, pero como si fuera ", dijo entre lágrimas el exgoleador mexicano.

" Tardé en conocerlo porque él ya brillaba en el 81 y su primera hazaña fue eso y yo ese año me voy al Atlético de Madrid y fue coincidencia que en el mismo año empezamos a llamar la atención, cada uno en su deporte y con Julio (César Chávez) igual con sus peleas, cada uno en su especialidad llamando la atención y hubo situaciones que por las distancias, él en Estados Unidos y yo en España a veces no coincidíamos, que nos querían entrevistar y no podíamos ", agregó el pentapichichi.

" Pasados los años tuve la oportunidad de que nos juntáramos, pero a la distancia yo estaba desde España pendiente de las peleas de Julio, de las actuaciones de Fernando y era apasionante pensar que estabámos haciendo cosas por el deporte de México en donde sabíamos que estábamos inyectando una cantidad de motivación e ilusión a todo mundo en México ", expresó.

Quien brillara con el Real Madrid y con la Selección Mexicana, recordó la época y el impacto que él, Valenzuela y el Gran Campeón del pugilismo tuvieron en la gente, misma que los motivó a ser mejores.

" Quieran o no, esa energía de apoyo y de respaldo la sentimos, recibimos discriminaciones, abucheos, insultos, una cantidad de cosas que podrían desmoralizarnos o quitarnos confianza o miedo, pero esa energía que nos daba la gente desde México nos motivaba y nos inspiraba para darnos fuerza ", concluyó.