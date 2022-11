Arco Gasolineras lleva a Olga Romo a lanzar primera bola

Esta noche de viernes, la bola de apertura del juego entre Narajeros de Hermosillo y los Cañeros de los Mochis estuvo a cargo de Arco Gasolineras, y fue Olga Leticia Romo Leyva quien efectuó este lanzamiento, siendo recibido por Nick Torres.

Federico Alberto Vázquez Valdez, Gerente Comercial de Arco Gasolineras, compartió que para el primer lanzamiento se basaron en un top 10 de los mejores clientes de la gasolinera, y entre ellos se realizó un sorteo que ganó la cadena comercial Oxxo.

"Me siento nerviosa, imagínate tirar la bola y luego que no la llegué; me gusta mucho el beisbol, pero sólo verlo, nunca lo he paracticado", compartió la administradora de proyectos de Oxxo.

Adicional a las actividades del primer lanzamiento que tiene en agenda Arco Gasolinerias, en los diferentes juegos que se realizaran en estadios del estado de Sonora, tiene la iniciativa de invitar a pequeños apoyados por instituciones civiles para ver los juegos.

"Vamos a invitar a casas hogares, a dependencias sin lucro, donde se atienden a niños sobre todo, para que ellos vengan, convivan con los jugadores, reciban firmas, se tomen fotos, entre otras actividades", adelantó Vázquez Valdez.

Para el equipo de Arco el beisbol es como un estilo de vida, y por ello son grandes aficionados.