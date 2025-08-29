Ambos equipos se enfrentaron en la jornada 3 la noche de este viernes 29 de agosto.

Con ofensiva tempranera, el equipo de R&R Sports Complex (3-0) mantuvo su paso invicto en la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, al derrotar 3-0 a AJ3 (0-3) en el campo de la Reforma, resultado con el que concluyó la jornada 3.

Por su parte, el combinado de Agua Prieta sigue sin conocer la victoria y dormirá en el fondo de la tabla junto a Mariscos Los Ramones.

El conjunto académico tomó la ventaja desde el primer episodio. Alain Camou conectó un rodado con Alejandro Amparano en circulación; la jugada se complicó con un error del parador en corto y, aunque el disparo llegó a tiempo al plato, Amparano eludió el guante y anotó el 1-0.

La segunda carrera cayó en esa misma entrada, nuevamente propiciada por un error defensivo. El receptor intentó retirar en tercera al propio Camou en intento de robo, pero su tiro fue desviado, lo que permitió a R&R ampliar la ventaja 2-0.

En la tercera, los visitantes sumaron la tercera y definitiva rayita gracias a un batazo productor de Ismael Duarte hacia el jardín contrario, con el que Amparano volvió a pisar la registradora.

El marcador se mantuvo sin movimiento hasta la séptima baja, donde AJ3 tuvo su última oportunidad. Manuel Vásquez abrió la tanda con un elevado dentro del cuadro; después, César Samaniego fue dominado con rodado a la intermedia, y finalmente Alan Samaniego, patrullero central, entregó el tercer out con otro roletazo dentro del cuadro que selló el triunfo de R&R Sports Complex.