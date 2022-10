Isaac Paredes descansa en Hermosillo tras gran campaña en Grandes Ligas

Luego de registrar los mejores números de su carrera en Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay, el hermosillense pasa unos días en su casa, Hermosillo, pensando en Clásico Mundial con México.

Después de una explosiva temporada en el beisbol de Grandes Ligas, el hermosillense Isaac Paredes regresó a casa y planea su futuro cercano, que podría incluir representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol el año entrante.

El pelotero que viene de disputar la Serie de Wildcard de la MLB, instancia donde su equipo, los Rays de Tampa Bay fueron eliminados señaló que podría reportar en diciembre con los Águilas de Mexicali, equipo al que pertenece en la pelota invernal, pero su máximo objetivo es llegar en buena forma física a los entrenamientos de primavera del año entrante, o a la selección nacional.

“Todavía no está en los planes (Jugar en LMP), necesito saber que planes hay con mi familia y lo principal primero ¿no?, qué es descansar para estar sano para el próximo año, si no prepararnos para lo que es el Clásico Mundial y tal vez juguemos un poco en diciembre” , indicó.

Su mejor año

Isaac Paredes viene de la campaña con mejores números en su carrera, en la que tuvo actividad en 111 encuentros de rol regular con los Rays, además de conectar 20 cuadrangulares y remolcar 45 carreras. En la campaña fue el máximo jonronero de su equipo, empatado con el cubano Randy Arozarena.

Además remolcó 45 carreras y dejó porcentaje de .205 en su primera campaña completa en un equipo de Grandes Ligas.

A esto se le sumó que tuvo sus primeros encuentros en postemporada, y aunque no pudo aportar para que su equipo superara a los Guardianes de Cleveland, conectó sus primeros dos cuadrangulares en instancias definitivas.

Todo esto lo logró después del cambio a inicios de año que lo llevó de los Tigres de Detroit a Tampa Bay, un movimiento que lo hizo dudar, pero a la postre, se convirtió en una oportunidad en su carrera.

“Como todo cambio al principio es incómodo pero la verdad que bueno, cuando me empezaron a dar la oportunidad dije que estaba bendecido por la oportunidad que me estaba brindando el equipo y creo que la aproveche al máximo, y me sentí bien por ese cambio” , expresó.

En esta temporada, por primera ocasión, cinco peloteros mexicanos superaron la barrera de los 10 cuadrangulares, y Paredes fue el líder en ese departamento con sus 20 bambinazos, seguido por los también sonorenses, oriundos de Magdalena: Luis Urías (16) y Ramón Urías (16), además de Alejandro Kirk (14) y Joey Meneses (13).

“Es un gran logro para mi creo que me va ayudar mucho a mi carrera, a sentirme con confianza y bueno es algo de lo más bonito de mi carrera y mi mejor año hasta ahorita” , manifestó.

Regreso a casa

Actualmente está descansando y reconectándose con sus raíces, así como con los peloteros que lo vieron nacer en las ligas locales, ya que se presentó a tomar turnos con el equipo de Muebles Marrujo en la Liga Interbarrial Norte de Hermosillo

“Me siento contento de poder estar con mi gente siempre va ser un orgullo poder jugar con la gente que me vio salir, que me apoyó en mi carrera profesional y aquí estamos contentos y disfrutando del buen ambiente familiar que se está viviendo aquí” , declaró.

Isaac Paredes inició su camino en el beisbol siendo niño en la Liga Buhitos Unison, y el 26 de octubre se presentará en “El Nido” para un partido de exhibición.