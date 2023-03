Isaac y su amistad con Randy Arozarena que "nació sin querer"

En entrevista para EXPRESO, Isaac Borbón Mayo relató cómo llegó a entablar una amistad tan cercana con el jardinero Randy Arozarena y trasladar al Clásico Mundial las famosas "Botas del Poder" para el seleccionado mexicano.

Su pasión por el beisbol y su amor incondicional por los Mayos de Navojoa, ha llevado al oriundo de la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, Issac Borbón Mayo, a tener una amistad reconfortante con el pelotero mexicano del momento Randy Arozarena.

En una entrevista exclusiva para E XPRESO , Borbón Mayo, quien es conocido en las grandes ligas como "El Navojoa", comentó que su amistad con Randy inició en la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

"Tuve un primer acercamiento con Randy en el 2016, pero fue muy breve. El siguiente año cuando quedo campeón jonronero de la liga, yo llevaba música en vivo para motivar a los jugadores previo a los juegos, ahí fue cuando ya nos hicimos muy buenos amigos" , comentó.

El joven navojoense comentó que después de un año sin verlo pero estar en pleno contacto a través de redes sociales, se volvieron a encontrar días antes de la Serie Mundial de Tampa Bay vs Dodgers en 2020.

"Desde entonces nuestra amistad se fortaleció, fue muy emocionante verlo destacar en una Serie Mundial. Desde ese año cuando el iba a Boston nos veíamos o bien si ocupaba algo o simplemente platicar con alguien desde entonces estoy para mi amigo" , aseveró.

Borbón Mayo dijo sentirse orgulloso de ser amigo de Randy Arozarena, algo que se gano sin querer y sin esperar nada a cambio.

"Se siente muy bien que Randy estando en su mejor momento de su carrera beisbolística siempre tenga tiempo para mi, a pesar de tener todos los reflectores de Fox Sport, ESPN, siempre va por mi y me pasa a sus juegos" , explicó.

Las Botas del Poder

Sin duda alguna, uno de los momentos icónicos del Clásico Mundial de Béisbol 2023, además de los batazos, atrapadas y festejos de Randy Arozarena, fue cuando Issac le entregó las "Botas del Poder".

"Era el juego número uno del clásico, contra Colombia, yo me encontraba haciendo fila para entrar al estadio, Randy me hizo una video llamada y me dijo que me tenía una sorpresa. Al entrar al estadio ya me estaba esperando y que me pasa al dugout de la Selección Mexicana, me presentó a los jugadores y me sentó en su locker para enseñarme su uniforme y ahí me di cuenta que no traía las botas" , refirió.

Explicó que desde ese momento cuestionó a Randy acerca de las botas por lo que para al siguiente juego, que era de vital importancia para la novena mexicana, se fue a buscar unas.

"Le dije que si como no las iba a usar, siendo que son mexicanas y que esta en un Clásico Mundial jugando con México, me dijo que no consiguió. Al día siguiente me fui a un centro comercial compre unas botas y se las regale" , anunció.

¿Cómo nace la superstición de las Botas del Poder de Randy Arozarena?

"El Mayo", otro de los apodos con el cual lo identifican los beisbolistas latinos de las grandes ligas relató que las Botas del Poder nació en el juego 1 de la serie de playoffs de Mayos de Navojoa vs Charros de Jalisco en enero de 2018.

"Fue un momento chusco y divertido, recuerdo que llegó Paul León vestido de vaquero por ser fiestas decembrinas y al estarse cambiando para ponerse deportivo Randy se puso las botas y dijo que le darían el poder para pegar un jonrón y así fue" , recalcó.

Añadió que desde ese momento en partidos importantes Randy acostumbra a ponerse las botas para que le den ese poder que necesita para sobre salir en los juegos de pelota.